Transbank nombra a histórico ejecutivo para liderar división de negocios y productos
Se trata de Andrés Figueroa, quien cuenta con más de 17 años al interior de la red de adquirencia.
Noticias destacadas
Transbank comunicó el nombramiento de Andrés Figueroa como nuevo gerente de la división de Negocios y Productos.
Dicho movimiento se suma a una reconfiguración organizacional al interior de la firma, que, desde la llegada en julio de 2025, de su gerente general, Sergio Ávila, ha impulsado una serie de ajustes en su estructura.
Según informó internamente la red de adquirencia, Figueroa estará a cargo de liderar las áreas comercial, estrategia de mercado, marketing, clientes y desarrollo de producto, con el objetivo de fortalecer la propuesta de valor de la compañía en un entorno marcado por una mayor competencia y la irrupción de nuevos actores.
Trayectoria
Figueroa es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y cuenta con estudios de postgrado en marketing y negocios.
Cuenta con una robusta carrera al interior de la red de adquirencia. Ingresó a Transbank en 2007 y, tras un período fuera de Chile por estudios, se reincorporó en 2013. Desde entonces, ha ocupado distintos cargos ligados al desarrollo de mercados, experiencia de clientes y crecimiento comercial, desempeñándose recientemente como gerente de clientes y desarrollo de mercados.
Con este nombramiento, pasará a integrar el comité ejecutivo de la compañía y reportará directamente al gerente general.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Ya es estructural? Los cuidados aún lideran entre los factores que explican la brecha laboral entre hombres y mujeres
El informe del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello corroboró que los roles de género continúan influyendo en la relación de las mujeres con el mercado del trabajo.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete