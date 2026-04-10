Transbank nombra a histórico ejecutivo para liderar división de negocios y productos

Andrés Figueroa estará a cargo de liderar las áreas comercial, estrategia de mercado, marketing, clientes y desarrollo de productos.

Se trata de Andrés Figueroa, quien cuenta con más de 17 años al interior de la red de adquirencia.

Transbank comunicó el nombramiento de Andrés Figueroa como nuevo gerente de la división de Negocios y Productos.

Dicho movimiento se suma a una reconfiguración organizacional al interior de la firma, que, desde la llegada en julio de 2025, de su gerente general, Sergio Ávila, ha impulsado una serie de ajustes en su estructura.

Según informó internamente la red de adquirencia, Figueroa estará a cargo de liderar las áreas comercial, estrategia de mercado, marketing, clientes y desarrollo de producto, con el objetivo de fortalecer la propuesta de valor de la compañía en un entorno marcado por una mayor competencia y la irrupción de nuevos actores.

Trayectoria

Figueroa es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y cuenta con estudios de postgrado en marketing y negocios.

Cuenta con una robusta carrera al interior de la red de adquirencia. Ingresó a Transbank en 2007 y, tras un período fuera de Chile por estudios, se reincorporó en 2013. Desde entonces, ha ocupado distintos cargos ligados al desarrollo de mercados, experiencia de clientes y crecimiento comercial, desempeñándose recientemente como gerente de clientes y desarrollo de mercados.

Con este nombramiento, pasará a integrar el comité ejecutivo de la compañía y reportará directamente al gerente general.