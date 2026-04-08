Bolsas globales suben con fuerza tras tregua de dos semanas entre EEUU e Irán

El IPSA de la Bolsa de Santiago abrió este miércoles con un alza de 2,71%, alcanzando los 10.803,72 puntos, impulsado por los papeles de Latam que escalan 8%.

Las bolsas mundiales iniciaron la jornada con ganancias generalizadas, impulsadas por el anuncio de un alto al fuego de al menos dos semanas entre Estados Unidos e Irán, lo que también abre la puerta a una normalización en el tránsito por el estrecho de Ormuz y a un alivio en los mercados energéticos.

En Chile, la reacción fue inmediata. El IPSA de la Bolsa de Santiago abrió este miércoles con un alza de 2,71%, alcanzando los 10.803,72 puntos, en línea con el positivo desempeño de los mercados internacionales.

Los papeles de Latam Airlines lideraban el avance de la sesión de este jueves, los que suben 8%. En tanto, las acciones de Entel subían 5,5%.

El optimismo se gestó primero en Asia, donde los inversionistas recogieron la noticia durante la madrugada. El Shanghai Composite avanzó un 2,69%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong subió 3,09%, reflejando un mayor apetito por riesgo ante la descompresión de las tensiones geopolíticas.

La tendencia se consolidó luego en Europa. El FTSE 100 de Londres subía 2,5%, el DAX alemán trepaba 4,72% y el CAC 40 francés avanzaba 4,45%, en una sesión marcada por compras en sectores cíclicos y sensibles a tasas.

Más tarde, Wall Street -la última plaza en abrir- se sumó al rally. El S&P 500 subía 2,17%, el Nasdaq avanzaba 2,59% y el Dow Jones ganaba 2,34%, extendiendo el impulso global.

El movimiento responde al anuncio realizado por Donald Trump en redes sociales, horas después de que Pakistán, mediador en las conversaciones, solicitara aplazar un eventual ataque a infraestructura iraní. Israel también habría aceptado el alto al fuego, según un funcionario de la Casa Blanca.

De acuerdo con analistas de Bloomberg, los inversionistas intentan calibrar si este escenario corresponde a una pausa transitoria en las hostilidades o al inicio de una tregua más prolongada. Un eventual descenso en los precios del petróleo contribuiría a moderar las presiones inflacionarias y a mejorar las perspectivas de crecimiento.

“A corto plazo, esto crea las condiciones para un rally de alivio”, dijo a Bloomberg el jefe de estrategia de renta variable de Julius Baer, Mathieu Racheter. “Espero que los cíclicos y los valores y sectores sensibles a las tasas lideren el repunte en general. Además, la historia de rotación más amplia de la renta variable estadounidense a la no estadounidense debería reafirmarse ahora de nuevo.”