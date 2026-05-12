IPSA abre con fuerte caída y pierde los 10.600 puntos tras alta inflación de EEUU en medio de la incertidumbre por Medio Oriente

El índice chileno viene de partir la semana a la baja por la influencia de acciones sensibles al conflicto, que se apresta a cumplir dos meses y medio. El petróleo Brent escalaba 3,6% a US$ 107,9 por barril, las tasas de interés globales subían y el dólar global se fortalecía.

Las bolsas caían este martes, presionadas por datos de inflación de Estados Unidos que superaron levemente los pronósticos, cuando los ánimos ya venían afectados por el estancamiento de las negociaciones de paz con Irán.

El S&P IPSA chileno abrió con una caída de 1% a 10.593,96 puntos, tras partir la semana a la baja por la influencia de acciones sensibles al conflicto en Medio Oriente. Mismas que siguen presionando al selectivo: Falabella (-2,1%), Cencosud (-1,9%) y Latam (-1,8%) anotaban los peores retornos en estos primeros negocios.

En Wall Street, que viene de marcar un nuevo récord, el Nasdaq caía 0,8%, el S&P 500 retrocedía 0,4% y el Dow Jones operaba plano. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 perdía 1% y el FTSE 100 de Londres bajaba 0,4%. Al cierre de Asia, hubo leves variaciones mixtas.

El petróleo Brent escalaba 3,6% a US$ 107,9 por barril, las tasas de interés globales subían y el dólar global se fortalecía, mientras la crisis del golfo Pérsico se apresta a cumplir dos meses y medio.

No ha habido señales de diplomacia, después de que Donald Trump rechazara la contrapropuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Y con la tregua en "estado crítico", como dijo el mandatario, los inversionistas se toman más en serio la posibilidad de que vuelvan las hostilidades.

Luego, esta mañana, los precios al consumidor estadounidenses de abril no cayeron bien. Si bien el alza de 0,6% mensual del IPC estuvo en línea con los pronósticos, la tasa anual de inflación se cifró en 3,8%, una décima arriba de la estimación de consenso y en máximos desde mayo de 2023.

Además, el IPC subyacente -que excluye alimentos y energía, componentes más volátiles- subió 0,4% mensual y 2,8% anual, ambas mediciones una décima sobre lo que habían anticipado los economistas.