BTG y el comportamiento de clientes en la guerra: “Están más cautos, no están demandando tantos activos de riesgo”

Sus ETF ya acumulan US$ 40 millones. Para el ejecutivo, la creación de su plataforma de fondos cotizados no responde a una estrategia de inversión, aunque reconoció un mercado más defensivo.

La gestora BTG Pactual Asset Management entró con fuerza en el mercado local de los fondos cotizados en bolsa (ETF, en inglés), segmento que cuenta con un puñado de actores chilenos y que actualmente lidera Singular.

A seis meses de su estreno, la gestora de capitales brasileños acumula US$ 40 millones en los cinco instrumentos que lanzó al mercado desde septiembre de 2025.

La mayor parte de los recursos está invertida en su primer vehículo, “Renta Fija Chile Mediano Plazo”, enfocado en bonos bancarios de emisores locales con alta calidad crediticia, con una duración promedio en torno a tres años y de elevada exposición a la UF.

En conversación con DF, el gerente general de BTG Pactual Asset Management, Hernán Martin, reconoció que, si bien la plataforma de ETF busca disponibilizar productos y no una estrategia de inversión, tanto la gestora como los inversionistas han tomado una postura más defensiva. ¿La razón? Los coletazos de la guerra en Medio Oriente en los mercados.

- ¿Cómo ha evolucionado la estrategia de ETF con la guerra?

- Eso es más de estrategia de inversiones, que quizás es distinta a nuestra motivación para la plataforma de ETF, que es disponibilizar productos en los cuales el cliente toma la decisión.

De hecho, fuimos bien exhaustivos en decir que, cuando sacamos el ETF del S&P 500, EEUU estaba carísimo, y no lo estábamos recomendando. Pero es un mercado grande y queremos disponibilizar un producto en ese mercado.

- Pero aseguran seguir el pulso del mercado para crear sus ETF.

- Sí, los mercados han cambiado absolutamente y están bastante defensivos. De hecho, a principios del año nosotros nos pusimos un poquito más defensivos.

Los clientes están más cautos. En esta ventana, no están demandando tantos activos de riesgo, y van a esperar a que se tranquilice todo lo que está pasando afuera.

- ¿Van a responder a la postura con algún ETF nuevo?

- Acabamos de sacar uno de renta fija a largo plazo que obedece un poco a una visión de ese estilo.

“Si la guerra escala, se mantiene por mucho tiempo o se resuelve rápido, pero tiene daño en infraestructura crítica, todas estas alternativas van a tener un impacto importante en el global. En los mercados ya se está internalizando mucha inflación en el corto plazo”.

Escenarios

Para Martin, “si la guerra escala, se mantiene por mucho tiempo o se resuelve rápido, pero tiene daño en infraestructura crítica, todas estas alternativas van a tener un impacto importante en el global”.

- ¿Cuál sería el impacto?

- Lo que debiera pasar es que probablemente la inflación suba mucho, y en los mercados ya se está internalizando mucha inflación en el corto plazo.

- ¿Existe alguna salida positiva?

- Si esto se termina rápido y no hay daño en infraestructura crítica, ahí puede venir una recuperación gigante. Las acciones van a subir y las curvas se van a empinar mucho.

Pausa acotada

- Entraron con cinco ETF en seis meses. ¿Se tomarán una pausa?

- Deberíamos hacer una pausa. Pero no por tanto, pensamos sacar nuevas estrategias quizás en el segundo semestre.

- ¿Vienen fondos cotizados más específicos?

- Sin duda vienen. En Brasil, BTG tiene 28 ETF de todo tipo, y una oportunidad puede ser replicar esa parrilla. Por ejemplo, como refugio, hay un ETF de oro. Y si el cliente quiere apostar a la electromovilidad, hay productos sobre el litio.

Estamos muy lejos todavía de eso, faltan un montón de otras opciones que vamos a ir cubriendo en el camino, pero es un camino que está en desarrollo.

- ¿Depende de los clientes?

- Crear los productos es mucho de estar en el mercado, estar con clientes, hablar con ellos, y que nos digan “¿por qué no sacan algo por esta línea?”. No solo responde a eso, sino que también hoy el mercado evolucionó y quiere estrategias puntuales en los fondos.

Pasará lo mismo con el mercado de los ETF, pero aún falta.