Bolsas globales cierran con comportamientos mixtos en una jornada marcada por el conflicto en Medio Oriente

En Chile, el S&P IPSA avanzó 0,51%, ubicándose en 11.132,84 puntos, en tanto en Wall Street todos los índices cerraron en terreno positivo, luego de que Trump afirmara que la contraparte quiere llegar a un acuerdo.

La semana arrancó con renovada presión sobre los mercados internacionales, tras un nuevo deterioro en las relaciones entre Estados Unidos e Irán. El fin de semana, las conversaciones sostenidas en Islamabad se extendieron por 21 horas, pero terminaron sin avances concretos y con señales de creciente desconfianza entre ambas delegaciones.

El escenario se agravó luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara a través de Truth Social: “Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz. El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión”.

Sin embargo, durante la jornada, los mercados se han ido contagiando de optimismo, luego de que el mandatario norteamericano afirmó: "Nos ha contactado la otra parte (...) quiere llegar a acuerdo".

Con ello, las bolsas han mostrado un comportamiento mixto. En Chile, el S&P IPSA avanzó con 0,51%, ubicándose para ubicarse en 11.132,84 puntos.

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En tanto en Wall Street, el S&P 500 cerró con un alza de 1,02%, mientras que el Nasdaq Compiste lo hace en 1,23% y el Dow Jones sube 0,63%.

Las empresas tecnológicas impulsaron el mercado en general, con acciones de software como Oracle y Palantir con aumentos de casi el 13% y más del 3%, respectivamente. Avances que colaboraron para que el S&P 500 revirtiera las pérdidas.

Tanto en Europa como en Asia, las bolsas cerraron en terreno negativo, previo al anuncio del Presidente de EEUU: el Euro Stoxx 50 descendió 1,14%, el DAX alemán perdió 1,42% y el FTSE 100 de Londres retrocedió 0,46%. En Asia, el Nikkei cerró con una baja de 0,74%, mientras el Hang Seng de Hong Kong cedió 0,90%.

“La decisión de Trump de anunciar un bloqueo naval del estrecho de Ormuz reavivará la aversión al riesgo esta semana”, afirmó a Bloomberg el director global de estrategia de mercados de Brown Brothers Harriman & Co, Elias Haddad.

En paralelo, el mercado se mantiene atento a una nutrida agenda de conferencias corporativas, con presentaciones de gigantes como Nvidia, Apple, Tesla, Blackstone, Starbucks y Netflix, entre otras.