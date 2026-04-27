Osvaldo Adasme asume funciones como nuevo comisionado de la CMF

Ocupará la silla que Catherine Tornel dejó al asumir la presidencia del regulador.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este lunes que Osvaldo Adasme asumió como nuevo comisionado del organismo, cargo que ejercerá hasta octubre de 2029.

El nombramiento ya había sido anticipado hace cerca de un mes, cuando el gobierno propuso su nombre para ocupar el cupo que dejó Catherine Tornel tras asumir la presidencia del regulador, decisión que ahora quedó formalizada.

Con su incorporación, el consejo de la CMF quedó integrado por la presidenta Tornel, el vicepresidente Augusto Iglesias y los comisionados Bernardita Piedrabuena, Beltrán de Ramón y el propio Adasme.

Carrera

Adasme es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y máster en dirección de empresas del IEDE Business School. Cuenta con 35 años de experiencia en el mercado financiero y una trayectoria estrechamente ligada a la supervisión bancaria y prudencial.

Ingresó en 1990 a la entonces Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), hoy integrada en la CMF, como analista de riesgos, para luego desempeñarse como jefe de grupo de analistas.

Más tarde, entre 1993 y 1997, trabajó en el sector bancario como jefe de riesgos y subgerente de créditos, antes de retornar a la Superintendencia a fines de 1997 como jefe del Departamento de Supervisión.

Su carrera dentro del regulador siguió escalando en responsabilidades. En 2001, fue nombrado director de Supervisión y, desde 2018, ejerció como intendente de Supervisión de Bancos e Instituciones Financieras. Luego, en marzo de 2021, asumió como director general de Supervisión Prudencial de la CMF.

Además de su trayectoria en el regulador, Adasme ha sido consultor del Fondo Monetario Internacional (FMI) en programas de evaluación del sector financiero de otros países, conocidos como FSAP. También ha asesorado a organismos supervisores de la región en materias de supervisión de riesgos de crédito y sectores económicos, además de impartir programas de formación en gestión de riesgos.