Exejecutiva de la Asociación de AFP arriba a alto cargo en la Subsecretaría de Previsión Social

La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón. La nueva jefa de la dirección de Estudios Previsionales, Ivonne Bueno. Fotos: Julio Castro y Archivo

La subsecretaria Elisa Cabezón designó para la jefatura de la dirección de Estudios Previsionales a la economista Ivonne Bueno.

Una de las interrogantes en torno a los cargos que tenía que llenar Elisa Cabezón en su arribo a la Subsecretaría de Previsión Social era el de la jefatura de la dirección de Estudios Previsionales.

Previo al 11 de marzo, se deslizó que ese asiento sería de la economista de Horizontal, Soledad Hormazábal, quien tuvo un destacado rol como técnica cuando se tramitó la reforma previsional en el Congreso.

Sin embargo, con la llegada de Cabezón al piso 9 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el cargo lo ocupó una vieja conocida de la institución pública: la colombiana Ivonne Bueno.

Economista de la Universidad de La Salle de Colombia y magíster en economía de la Universidad Alberto Hurtado, Bueno fue recientemente la subgerenta de estudios de la Asociación de AFP, entre 2024 y 2026.

La responsabilidad del puesto no es menor, ya que estara encargada del análisis, evaluación, estudio y propuesta de políticas en el ámbito de la previsión social, y de la evaluación permanente de los programas del sector.

Según describe en su LinkedIn, tuvo que coordinar, supervisar y apoyar “el trabajo del equipo de profesionales de la gerencia de estudios, generando documentos técnicos, minutas, informes analíticos y presentaciones relacionados con el mercado laboral y previsional que sirvieron como insumos para la asociación gremial en las discusiones sobre el sistema de pensiones”.

Previo a su paso por el gremio de las administradoras, ya había sido parte de la dirección de Estudios Previsionales de la subsecretaría, por más de 13 años, pero como analista y luego como jefa de la unidad de análisis y políticas previsionales.

Quienes han colaborado con ella sostienen que Bueno es una profesional que destaca por su conocimiento previsional, debido a su experiencia previa como funcionaria del organismo.

Responsabilidad

Fuentes que conocen el cargo de la jefatura de la dirección de Estudios Previsionales apuntan que su influencia depende de cuánto margen le dé la autoridad.

De todos modos, la responsabilidad del puesto no es menor, ya que estará encargada del análisis, evaluación, estudio y propuesta de políticas en el ámbito de la previsión social, y de la evaluación permanente de los programas del sector.

Además, es el área responsable del mantenimiento de las bases de datos previsionales para el desarrollo de análisis. En esa línea, mantiene la relación con el influyente Consejo Consultivo Previsional, que hoy encabeza el economista Guillermo Larraín, y también con la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones.

Las anteriores jefaturas

En el Gobierno anterior el cargo fue ocupado, en primer lugar, por María José Becerra hasta inicios de 2024. Posteriormente, arribó al puesto Gonzalo Cid, hasta el cierre de la administración.

En tanto, en la segunda administración del exPresidente Sebastián Piñera, la actual intendenta de Regulación de la Superintendencia de Pensiones, Úrsula Schwarzhaupt, estuvo en ese rol. Luego, tomó el mando de la Dirección la ahora vicepresidenta ejecutiva de la FIAP, Karol Fernández.