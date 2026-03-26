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Exejecutiva de la Asociación de AFP arriba a alto cargo en la Subsecretaría de Previsión Social

La subsecretaria Elisa Cabezón designó para la jefatura de la dirección de Estudios Previsionales a la economista Ivonne Bueno.

Por: Daniel Vizcarra G.

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

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<p>La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón. La nueva jefa de la dirección de Estudios Previsionales, Ivonne Bueno. Fotos: Julio Castro y Archivo</p>

La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón. La nueva jefa de la dirección de Estudios Previsionales, Ivonne Bueno. Fotos: Julio Castro y Archivo

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