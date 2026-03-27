Juan Camilo Osorio, gerente de inversiones de Sura Asset Management: “El potencial teórico de los fondos generacionales se va a ver en la implementación”

La implementación de la reforma de pensiones entró en tierra derecha. En abril de 2027, las AFP deberán adoptar los fondos generacionales en reemplazo de los actuales multifondos , pero las definiciones clave comenzarán dentro de pocas semanas.

Las expectativas del mercado son altas, tanto por mayores flujos hacia los fondos de pensiones como mejores rentabilidades para los afiliados.

Para la controladora de AFP Capital, Sura Asset Management, cumplirlas dependerá de la ejecución.

“El potencial teórico de los fondos generacionales se va a ver en la implementación, porque a veces el diablo está en los detalles y el diseño de cómo va a funcionar es un aspecto clave y fundamental”, dijo a DF el director de inversiones de la firma, Juan Camilo Osorio.

- ¿Qué riesgos ve?

- Hay un montón de detalles que pueden diseñar un sistema que no termine generando mejores pensiones. No hay que perderse en ellos y aprovechar experiencias de otras partes.

- ¿Cuáles detalles?

- El principal es el diseño del glidepath o trayectoria de inversión, el eje central de los fondos generacionales.

Se debe tener en mente cómo es el cohorte (grupo etario) de cada fondo en sus características sociodemográficas. Es un diseño muy personalizado para ese grupo de afiliados, porque a veces hay diferencias en la pensión por género o cuánto pesa la PGU para ese grupo de personas.

- ¿Cuáles han sido las mejores prácticas en el mundo?

- El mejor diseño lo puede hacer cada AFP, que sabe dónde están sus clientes y cómo diseñar ese glidepath. Normalmente, lo que pasa es que el diseño se vuelve parte de la oferta de valor de las gestoras a los clientes.

En Chile, ha estado en discusión que haya un “cuerpo de sabios”, que haga el glidepath para todo el mundo. Podríamos caer en que una solución centralizada, que es buena para el promedio de todos, pero no le sirve a nadie.

- ¿También para los índices de referencia?

Sí. Las mejores prácticas son personalización de índices de referencia y oferta múltiple de glidepaths como parte de la oferta de valor.

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Portafolios y licitación

- ¿Cómo evalúa la propuesta inicial de 15 fondos generacionales?

- Son un montón de portafolios que complejizan la implementación, operación, supervisión y la regulación.

Tampoco sincroniza muy bien con la edad de pensión, que en Chile es 60 a 65 años. Y está diseñada por año de nacimiento, lo que solo funciona si hombres y mujeres se pensionan a la misma edad.

Lo usual en otros esquemas es cinco años, con menos fondos.

- ¿La licitación del stock es otro riesgo?

- No le veo mucho mérito a licitar el stock, y menos por precio. Muchas veces el diferencial de retorno que puedes obtener con tecnología, talento y procesos puede justificar que pagues un precio más alto, pero que tenga una mejor pensión.

- ¿Y los plazos?

- Estamos a un año de partir, estamos a tiempo. Pero todavía hay discusiones muy gruesas que no están cerradas. Quién va a ser el glidepath, por ejemplo. Si va a ser un “grupo de sabios”, que se estén preparando; si va a ser cada AFP, que es la mejor idea, definámoslo rápido para que se pongan a trabajar.

- ¿Debe coincidir la implementación de fondos generacionales con la licitación del stock?

No, los fondos generacionales implican mucho trabajo y cambios. Lo prudente sería partir con éstos, dar dos o tres años de estabilización, y después ver la licitación del stock.