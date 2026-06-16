“Somos el equipo más oprimido del Mundial”: la dura crítica de Irán por el trato de EEUU en su participación

El no descansar en territorio americano después de cada encuentro, viajar sin toda la delegación y visas sin ser autorizadas son algunas de las denuncias que realiza el equipo persa.

Irán hizo su debut este lunes en la Copa del Mundo 2026 empatando 2-2 frente a Nueva Zelanda, aunque el resultado deportivo pasó rápidamente a segundo plano. Pese al reciente anuncio del Presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un acuerdo de paz con Teherán tras 100 días de conflicto, la delegación de la nación persa aprovechó la conferencia de prensa posterior al encuentro para denunciar el trato que ha recibido durante su participación en el torneo.

Primero fue el entrenador iraní Amir Ghalenoei, quien expresó su molestia por las dificultades que han enfrentado. “Somos el equipo más oprimido de todo el Mundial”, comenzó.

Uno de los puntos a los cuales hizo énfasis es por el trato que tiene EEUU con el equipo debido a las sanciones y medidas del gobierno. Una de ellas es que el equipo no puede concentrar en el territorio americano, por lo que deben quedarse en México y viajar cada vez que disputen un partido. Además, terminado el encuentro deben retornar a la brevedad sin la posibilidad de tener descanso post partido.

“No sabemos por qué nos hacen volver. Es muy raro, porque otros están tomando las decisiones en nuestro nombre. Se supone que íbamos a llegar dos noches antes a Los Ángeles y no nos han permitido. Se supone que íbamos a dormir aquí e íbamos a volver a la hora de la comida y no nos lo han permitido”, denunció Amir.

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A las críticas del entrenador se sumaron las del capitán y referente de Irán, Mehdi Taremi, quien expresó las sensaciones del plantel. “Estamos en una mala situación y estamos cansados, porque esto viene desde hace dos meses. Hemos tenido muchos problemas, y es tan grave que está afectando a nuestro equipo. Solo queremos que haya paz", declaró.

Otro punto que denuncia la delegación es la ausencia de asesores, personal técnico y hasta de la dirigencia, ya que no pueden ingresar al territorio americano porque sus visas no fueron aprobadas. “Nos faltan integrantes de nuestro cuerpo técnico también que son importantes. Ahora nuestro analista hizo labor de comunicaciones. Todo es un desastre", sentenció Taremi.

Eso sí, tras el empate y antes de estas declaraciones, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó el camarín de la selección iraní y les agradeció su presencia en la competición. “Sé cómo se sienten ahora, pero son más grandes que todos estos problemas y están enviando un mensaje muy poderoso al mundo", expresó.