A la espera de las negociaciones en Medio Oriente, el mercado también pone sus ojos en la inflación en EEUU
El barril de petróleo WTI vuelve a rondar los US$100.
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La atención del mercado se concentra en Islamabad y en el reporte de inflación de EEUU. Nuevos ataques de Israel en el Líbano y las críticas de Donald Trump a Irán por no reabrir el estrecho de Ormuz generan inquietud en torno al inicio de las negociaciones.
La cita está fijada para mañana en Islamabad, capital de Pakistán. Pero la presencia de la delegación iraní está en riesgo por la campaña militar israelí contra Hezbollah. Teherán ha advertido que no asistirá a las negociaciones hasta que se incluya el Líbano en el acuerdo de tregua.
El mercado, sin embargo, se muestra confiado en que las negociaciones se llevarán a cabo, la tregua continuará y eventualmente se resolverá el conflicto.
Las acciones en Asia avanzan 0,17% y acumulan un alza de más de 5,5% en las últimas cinco jornadas, en una de sus mejores semanas en más de tres años. La sesión en Asia se vio impulsada por positivos reportes de TSMC y la demanda por semiconductores, y la expectativa de una solución a la crisis en Irán, que evite alzas de tasas de parte de los bancos centrales.
En Europa, la cautela comienza a ganar terreno. El Stoxx600 recorta su avance y algunos índices (DAX y el Ibex) operan en rojo. Los futuros estadounidenses también anuncian una apertura con pérdidas moderadas. Mientras, el dólar y el petróleo extienden las alzas. El barril de WTI vuelve a rondar los US$100, mientras el crudo Brent avanza 1% a los US$97.
En un discurso anoche en Washington, la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió que “incluso en el mejor de los escenarios habrá un recorte en la proyección de crecimiento para este año” debido al daño causado por la guerra en Irán. El FMI publicará la actualización de sus proyecciones la próxima semana.
Pero en lo más inmediato, la atención de los inversionistas está en el índice de inflación de marzo de EEUU. El índice PCE de febrero reveló que, ya antes del inicio de los ataques en Irán, la inflación había desacelerado su baja hacia el rango meta de la Fed. Cifras de consumidores a febrero revelaron también que el ingreso real de los hogares y el consumo se había debilitado ya a inicios de año.
Analistas esperan que la tasa de inflación salte a 3,3% desde el 2,4% de febrero. La inflación subyacente habría registrado un alza anual de 2,7% en marzo, tras un 2,5% en el mes anterior.
En nuestro especial semanal, Rodrigo Rojas, socio de Toesca Asset Management, analiza el escenario para las acciones chilenas en el escenario post-tregua en Irán. Rodrigo indica el nivel del precio del petróleo que provocaría ajustes más importantes en las proyecciones para Chile y en los portafolios, así como en sus perspectivas por sectores, acciones y también small caps.
A nivel de empresas, TSMC recuerda al mercado que estamos por arrancar en pleno con la temporada de resultados. La mayor fundidora de semiconductores del mundo reportó un aumento del 35 % en sus ingresos del primer trimestre, superando las expectativas, ante el aceleramiento de la demanda desde el sector de IA.
Pero la IA también conlleva riesgos. Jerome Powell y Scott Bessent citaron de urgencia el martes a los CEOs de los principales bancos de EEUU para advertirles sobre los riesgos de Mythos, el nuevo modelo de IA de Anthropic, capaz de detectar y explotar vulnerabilidades inadvertidas en los principales sistemas operativos y navegadores. El modelo no fue lanzado al público: Anthropic restringió el acceso a unas 40 empresas tecnológicas y dice haber informado previamente al gobierno de EEUU.
En la agenda del fin de semana destacan dos elecciones. En la región, Perú va a las urnas para elegir entre 35 candidatos. Tres candidatos de derecha, Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga llegan como favoritos.
Con más consecuencias para la geopolítica mundial, Hungría también elige presidente. El aliado de Vladimir Putin y Donald Trump, Víktor Orbán, enfrenta el mayor desafío a su reelección tras 16 años en el poder. Una derrota de Orbán eliminaría los bloqueos en las votaciones de la UE para una mayor integración, sanciones contra Rusia y ayuda a Ucrania.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- 08:00 Brasil reporta la tasa de inflación de marzo.
- 08:30 En EEUU se reporta la inflación de marzo.
- 08:30 El Banco Central publica la Encuesta de Expectativas Económicas.
- 11:00 La U. de Michigan publica el cálculo preliminar del índice de confianza de los consumidores estadounidenses de abril. También se reportan órdenes de fábrica de febrero.
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