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Doble bloqueo: el estancamiento entre EEUU e Irán impulsa al barril de petróleo sobre los US$ 107

La IA ayuda a contener el impacto de la guerra en el mercado.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 07:30 hrs.

Irán petróleo IA Wall Street guerra
<p>Doble bloqueo: el estancamiento entre EEUU e Irán impulsa al barril de petróleo sobre los US$ 107</p>

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