Doble bloqueo: el estancamiento entre EEUU e Irán impulsa al barril de petróleo sobre los US$ 107
La IA ayuda a contener el impacto de la guerra en el mercado.
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Las expectativas de una pronta reapertura del estrecho de Ormuz tambalean. En consecuencia, el petróleo extiende su avance y las acciones frenan el entusiasmo, excepto las tecnológicas.
El barril de crudo Brent ya transa por encima de los US$107 y el WTI se encamina a los US$98. Las negociaciones entre EEUU e Irán parecen estar en punto muerto, con ambas partes endureciendo sus acciones de control que mantienen bloqueado el estrecho de Ormuz.
Las señales preocupantes se acumulan. El Tesoro de EEUU reporta que países de Asia y del Golfo Pérsico han pedido abrir líneas de canje de monedas (swap lines) para asegurar el acceso a dólares. En el caso de Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo la medida se lee como una acción política para confirmar el respaldo de Washington y la confianza del mercado ante una guerra que cumple ya dos meses sin visos de salida en el corto plazo.
En España, el índice de precios al productor tuvo un salto de 3,4% en marzo para llegar a su mayor nivel desde febrero 2025, debido al aumento del precio de la energía. Los líderes europeos discuten hoy medidas para contener el impacto económico de la guerra en Irán en la región.
Por ahora, la preocupación económica toma un segundo plano en el mercado, que se deja impulsar por la IA. En Asia, a pesar de una caída de 0,51% del índice regional, las acciones tecnológicas impulsaron alzas en los índices de Japón, Corea y Taiwán. En Europa, donde el componente tecnológico en los índices es más limitado, el Stoxx600 cae 0,85%. Entre los futuros estadounidenses es el Nasdaq el que lidera los avances, mientras el Dow Jones se prepara para una apertura el rojo. El dólar opera plano.
TSMC fue una de las protagonistas en Asia con un alza de 5%, después de que el regulador levantó una restricción que permitirá a los institucionales aumentar su exposición a la principal fundidora de semiconductores.
Las acciones de Intel suben 22% antes de la apertura tras sorprender con sus resultados. La firma superó los ingresos esperados y elevó sus proyecciones para el resto del año por encima de las expectativas. La firma se beneficia de la demanda por sus CPUs para centros de datos y alianzas para el desarrollo de chips con Nvidia y Elon Musk.
Meta y Microsoft son otras dos empresas tecnológicas en los titulares. Ambas anuncian masivos despidos que se atribuyen a la necesidad de compensar las inversiones en IA y también al resultado de la aplicación de esta tecnología. Meta despedirá al 10% de su planta, unos 8.000 puestos, el próximo mes. Microsoft está ofreciendo salidas voluntarias a unos 8.700 empleados, equivalentes al 7% su planta en EEUU.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- Procter & Gamble y Southern Copper reportan resultados.
- 09:00 El INE publica el índice de precios al productor de marzo.
- 10:00 La Universidad de Michigan presenta el cálculo final del índice de la confianza de los consumidores de abril.
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