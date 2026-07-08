El petróleo se dispara tras fin del cese al fuego entre EEUU e Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró hace unas horas el fin del cese al fuego con Irán. En conferencia de prensa desde la reunión de la OTAN, en Turquía, Trumo dijo que el cese al fuego “está muerto” y que era una pérdida de tiempo.

El petróleo salta un 6%. Trump acusa al régimen iraní de ser “basura” y de no tener intención de negociar. Los ataques estadounidenses fueron una represalia por los lanzados por Irán contra buques que transitaban por el estrecho de Ormuz. Desde Teherán acusan a EEUU de haber roto el Memorándum de Entendimiento, y anuncian una “respuesta contundente”. Una primera acción fue atacar bases estadounidenses en Kuwait y Bahrain.

La sesión en Asia fue marcadamente negativa, con el Kospi coreano (-5,35%) liderando las pérdidas y cayendo en territorio bajista (-20% desde su peak el mes pasado). Las acciones europeas y los futuros estadounidenses caen más de 1%. Es también una mañana de pérdidas para el cobre y otros metales, así como para las criptomonedas.

El dólar extiende su avance, aumentando la presión sobre los commodities. Analistas señalan un riesgo para las monedas latinoamericanas, ligadas a la exportación de materias primas. Diario Financiero recoge la mirada más optimista de HSBC, que apuesta por la bolsa chilena y proyecta el dólar en $870 hacia fin de año.

Una posible nueva interrupción al suministro de petróleo eleva las expectativas inflacionarias en momentos en que ya el mercado espera ajustes de tasas de la Fed. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años salta a 4,579%. El mercado espera hoy las minutas de la última reunión de la Fed. El documento ofrecerá más señales sobre el estilo de comunicación y los límites que busca imponer Kevin Warsh, presidente de la Fed.

La amenaza inflacionaria de un reinicio de la guerra en Irán se suma a la preocupación en el mercado por una posible burbuja en las acciones de chips y semiconductores. Las caídas de las acciones de chips y semiconductores en Asia se extienden a EEUU, con bajas de 6% en las acciones de Micron y ScanDisk antes de la apertura. El ishare Semiconductor ETF estadounidense se encamina a seguir los pasos del Kospi y caer en territorio bajista. El índice acumula ya una caída de 16% desde su peak el pasado 30 de junio. El índice cae ya 2,57% antes del inicio de la sesión.

Además de su declaración sobre Irán, Trump criticó duramente a España. El presidente estadounidense declaró que su administración no quiere tener ningún tipo de contacto con el gobierno de Pedro Sánchez. Durante el encuentro con la OTAN, Trump revivió la amenaza de querer tomar el control de Groenlandia y criticó a los históricos aliados de EEUU. Por el contrario, Trump aseguró que ha recibido apoyo de China y su presidente, Xi Jinping.

En la portada de Diario Financiero: Fintual intensifica su interés por el negocio de AFP y crea una sociedad en caso de decidir ingresar a la industria. Pesqueras sufren una caída del 70% en las capturas de jurel, recortan inversiones y acusan un golpe tributario.

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