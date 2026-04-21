La cautela domina los mercados a la espera de negociaciones entre EEUU e Irán y de la audiencia del candidato nominado para la Fed

El mercado quiere paz. Eso se deduce del comportamiento que vemos esta mañana, con el petróleo retrocediendo y alzas en las acciones, a pesar de la incertidumbre en torno a la extensión del cese al fuego y negociaciones entre Irán y EEUU.

Pakistán se alista para el encuentro, pero las delegaciones aún no han iniciado el viaje desde sus respectivos países. Se espera que el grupo estadounidense, liderado por el vicepresidente JD Vance, salga de EEUU esta tarde. De ahí que, de darse, las negociaciones recién se llevarían a cabo mañana. Pero el cese al fuego vence hoy. Hasta ahora, la Casa Blanca rechaza la idea de extenderlo.

Sin embargo, el petróleo cae 0,6-0,7% y el barril de WTI se ubica en US$86, mientras que el Brent opera en US$94. El dólar se desacopla y extiende su avance. Vemos, además, alzas en las acciones. En Asia y Europa se registra un renovado impulso desde el sector tecnológico. Entre los futuros estadounidenses, el Nasdaq también lidera los avances.

La atención del mercado se divide en dos frentes: Islamabad y Washington. La capital paquistaní lleva a cabo operaciones de seguridad y preparativos para recibir a las delegaciones en una segunda ronda de negociaciones. En la capital estadounidense, el Senado escuchará a Kevin Warsh, el nominado de la Casa Blanca para reemplazar a Jerome Powell en la Reserva Federal.

Hay un riesgo real de que las negociaciones no se lleven a cabo y que EEUU e Irán retomen los ataques militares. Analistas de CRU proyectan esta mañana que el estrecho de Ormuz se mantendrá cerrado al menos hasta fines de mayo, debido a las dificultades para llegar a un acuerdo. Un escenario que los analistas de Citi han advertido llevaría el precio del petróleo a mantenerse en torno a los US$110 por barril.

Es más, apuntan que los riesgos para su proyección son “firmemente a la baja”, con un “estancamiento prolongado” (en las negociaciones y en la reapertura del estrecho) que agravaría el daño económico. Según Citi, dos meses más de cierre en Ormuz llevarían el precio del barril de petróleo a US$130.

Eso nos lleva a las presiones inflacionarias y a cómo las navegará el mayor banco central del mundo. Los participantes del mercado están ansiosos por saber si Warsh actuará como un técnico o si llegará a la Fed con la tarea de implementar la agenda de la Casa Blanca, comenzando por recortes agresivos de las tasas de interés.

A primera vista, Warsh parece querer enviar el mensaje adecuado al mercado. POLITICO adelanta la presentación que Warsh realizará ante los senadores: “Permítanme ser claro: la independencia de la política monetaria es esencial. Los responsables de la política monetaria deben actuar en interés de la nación... sus decisiones deben ser fruto del rigor analítico, de una deliberación significativa y de una toma de decisiones libre de influencias”. (Más sobre lo que dirá Warsh y los guiños a la Casa Blanca en el podcast)

Sin embargo, la clave estará en las preguntas que hagan los senadores, y es de esperar que lo presionen para transparentar su posición sobre el nivel en el que debería estar la tasa de interés.

Apple es una de las empresas que destacan esta mañana. Las acciones de Apple caen 0,62% antes del inicio de la sesión. Ayer la firma anunció que John Ternus, un experto en el desarrollo de hardware, reemplazará a Tim Cook como CEO desde septiembre.

Por el contrario, Amazon sube 2,59% antes de la apertura tras anunciar un acuerdo con Anthropic. La creadora de Claude adquirirá unos US$100.000 millones en chips y en poder computacional de Amazon. Por su parte, la firma de Jeff Bezos invertirá hasta US$20.000 millones en Anthropic.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: