Acuerdo de Producción Limpia en Sierra Gorda suma respaldo político y empresarial en medio de debate por zona saturada

La iniciativa, que busca reducir el material particulado MP10 en una comuna con más de una década en saturación, fue presentada a nuevas autoridades y cuenta con participación de tres mineras Centinela, Sierra Gorda SCM y Spence BHP que financiarán las medidas.

Con la presencia de autoridades regionales y representantes del sector minero, se realizó el lanzamiento oficial del Acuerdo de Producción Limpia (APL), instancia que presentó los alcances del proyecto y evidenció un respaldo político y empresarial en medio del debate por la eventual declaración de zona saturada.

El hito liderado por la alcaldesa de Sierra Gorda Adriana Rivera junto a la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y las compañías mineras Centinela, Spence y Sierra Gorda SCM tuvo como eje la socialización del diagnóstico inicial del acuerdo, sus alcances y las primeras definiciones para su implementación.

En la actividad participaron la delegada presidencial de Antofagasta, Katherine López, además de los seremis de Minería, Medio Ambiente, Energía y Economía, configurando una señal de apoyo institucional al proceso. El encuentro estuvo orientado a compartir visiones, resolver inquietudes y fortalecer el diálogo en torno a los desafíos y oportunidades del territorio. La jornada incluyó una presentación detallada del APL, junto con espacios de conversación donde se profundizó en sus alcances, avances y proyección.

“La verdad es que nos tiene muy contentos poder articular y liderar este proceso que va en beneficio de la salud de nuestros vecinos de Sierra Gorda. Durante 14 años, la calidad de aire de Sierra Gorda ha estado saturada, pero gracias al apoyo de las nuevas autoridades de Gobierno y un trabajo colaborativo entre todos los actores del ecosistema, hoy estamos sintonizados en una misma línea que es mejorar la calidad de vida y la salud de todos nuestros vecinos” sostuvo la alcaldesa Adriana Rivera en exclusiva para DF Regiones.

La presencia de las autoridades fue leída desde el municipio como un respaldo directo a la gestión local y al camino adoptado para enfrentar el problema ambiental “Nosotros lo tomamos como un espaldarazo y lo vemos de manera muy positiva, porque todos tenemos que estar en la sintonía de poder mejorar la calidad del aire, de poder mejorar las condiciones medioambientales, de que el desarrollo sea sostenible en el norte minero y que pongamos en el centro de nuestras distintas gestiones a las personas. Avanzar en este acuerdo implica justamente cuidar la salud de los vecinos de una comuna que ha estado por más de una década en un estado de saturación”, agregó.

“Lo que buscamos finalmente es proteger la salud y la integridad de los vecinos y vemos que el camino de la firma del decreto no logra eso y peor aún, estigmatizaría a la comuna”, destacó la autoridad edilicia.

Por su parte, la Delegada presidencial de Antofagasta Katherine López afirmó que los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía y Minería están a disposición de este proceso por mandato del Presidente José Antonio Kast y que estarán desplegados para escuchar las necesidades de sus participantes y de los vecinos y trabajar en soluciones y mejoras para que Sierra Gorda sea un ejemplo de compromiso con el medio ambiente y de equilibrio real entre el desarrollo de la industria y la calidad de vida que sus habitantes merecen.

“Hoy nuestro Gobierno está muy preocupado del cuidado del medio ambiente y la salud de las personas, por lo tanto, este tipo de Acuerdo se vuelve fundamental. Estamos muy felices de trabajar en conjunto con las distintas empresas y lograr beneficios reales y concretos para toda la comunidad de Sierra Gorda”.

Julio Cerna, Primer Vicepresidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), destacó la relevancia de la instancia “El APL es un hecho muy relevante para la región de Antofagasta, especialmente al ser un trabajo de coordinación entre empresas privadas, instituciones públicas y la comunidad. Es fundamental que las nuevas autoridades puedan conocer los detalles del Acuerdo y sus avances, por lo que creemos que esta instancia ha sido un éxito para abrir el diálogo entre todas las partes”.

Diagnóstico, medidas y financiamiento

El lanzamiento del APL se realizó sobre la base de un diagnóstico inicial, el que ahora dará paso a una etapa de implementación de medidas concretas y su posterior monitoreo.

“Nosotros lo que hicimos ahora fue una fase de socialización del diagnóstico y lo que viene es implementar las medidas que vamos a tomar, alrededor de 8 medidas y posteriormente viene el monitoreo de cómo éstas medidas van impactando en la mejora de la calidad del aire. En la medida que vayan impactando de manera positiva, seguimos avanzando y si eso no es así, vamos corrigiendo la ruta, porque esto es algo voluntario” explicó la alcaldesa Rivera.

También mencionó que el acuerdo considera un elemento clave, el financiamiento será asumido por las empresas mineras que operan dentro del polígono de saturación.

“Esto está financiado por los privados, no hay recursos gubernamentales. Lo que tenemos de parte del gobierno es gestión y lo que está bueno, por parte de nosotros como municipio es articulación, coordinación y participar en las mediciones. Los privados, las mineras son los que van a poner los recursos para invertir en mayor tecnología y en las medidas que sean necesarias”, detalló Rivera.

Zona saturada y estrategia local

El lanzamiento del acuerdo ocurre en paralelo a la discusión por la eventual firma de un decreto de zona saturada, una alternativa que desde el municipio buscan evitar a través de este mecanismo voluntario.

“Nosotros esperamos demostrar que por esta vía, distinta a la firma de un decreto de zona saturada, podemos lograr con mayor eficiencia un resultado concreto en avanzar en mejorar la calidad del aire. Esa es nuestra apuesta. Eso es lo que buscamos”, afirmó.

En esa línea, advirtió que “la firma del decreto de zona saturada es un camino sin retorno y es un camino que no presenta resultados positivos para la comunidad. Y lo que buscamos finalmente es proteger la salud y la integridad de los vecinos de Sierra Gorda. Vemos que el camino de la firma del decreto no logra eso y peor aún, logra estigmatizar a una comuna”.



“Hemos logrado concientizar a la minería en que tenemos que avanzar en una minería sostenible que respete el medio ambiente, que cuide la salud de los vecinos y creo que hoy estamos todos en esa sintonía.”

Respaldo del Gobierno y la industria

Durante el lanzamiento, las autoridades regionales y sectoriales relevaron el carácter colaborativo del acuerdo y su potencial impacto en la comuna.

El seremi de Energía de Antofagasta, Alfredo Hernández, señaló que “agradezco a la alcaldesa por la invitación y estamos de verdad muy contentos y valoramos mucho esta iniciativa de la colaboración que se está haciendo entre las entidades públicas y privadas para poder firmar este acuerdo de producción limpia, que creo que le hace muy bien a la comuna para poder mejorar el medio ambiente. Desde la Seremi de Energía corroboramos todo el compromiso que tenemos para poder mejorar todo lo que es desde nuestra cartera, lo que es la energía renovable y poder apoyar a todos los sectores para que este acuerdo llegue a su fin y finalmente sea la comunidad la que pueda disfrutar de un mejor medio ambiente”.

En actividades anteriores, especificamente en agosto de 2025, la ministra de Minería, Aurora Williams, se refería a Sierra Gorda como de importancia estratégica en el territorio “Sierra Gorda es probablemente el distrito minero más importante de Chile. En este territorio se produce el 11% del cobre de Chile y este acuerdo de tres empresas con la alcaldesa, releva que a través del diálogo y el vínculo con el territorio podemos desarrollar una mejor minería”.

El APL se enmarca en una herramienta impulsada por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo y busca avanzar en una gestión ambiental colaborativa en una de las zonas más intensivas en actividad minera del país.

Tras su lanzamiento, el proceso continuará con la implementación de medidas y su monitoreo, en un escenario donde la evolución de los indicadores de calidad del aire será determinante para el desarrollo del acuerdo y el futuro regulatorio de la comuna.