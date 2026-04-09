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Arica y Parinacota

Perú decreta estado de emergencia en la frontera con Chile y despliega vigilancia con drones

La medida, que regirá por 60 días, es una respuesta al aumento de los hechos de criminalidad y violencia en cuatro distritos de Tacna. Contempla patrullajes militares, control migratorio y restricciones a derechos como tránsito y reunión.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Jueves 9 de abril de 2026 a las 16:50 hrs.

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<p>Perú decreta estado de emergencia en la frontera con Chile y despliega vigilancia con drones</p>

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