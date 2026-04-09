Perú decreta estado de emergencia en la frontera con Chile y despliega vigilancia con drones
La medida, que regirá por 60 días, es una respuesta al aumento de los hechos de criminalidad y violencia en cuatro distritos de Tacna. Contempla patrullajes militares, control migratorio y restricciones a derechos como tránsito y reunión.
Noticias destacadas
El Gobierno de Perú decretó estado de emergencia por 60 días en cuatro distritos de la región de Tacna, ciudad peruana ubicada al norte de Arica, con el objetivo de reforzar el control de seguridad en la zona ante el aumento de hechos de criminalidad y violencia. La medida considera el despliegue conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, junto con patrullajes terrestres y monitoreo aéreo con drones en la línea fronteriza.
El decreto supremo, que fue publicado en el diario oficial El Peruano, establece que la intervención abarcará los distritos de Palca, Tacna, La Yarada - Los Palos y Tarata. Durante la vigencia de la medida, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, y determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, estadísticas y mapas del delito.
Además, quedará restringido o suspendido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, así como libertad de tránsito y de reunión y seguridad personal.
Las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público requerirán permiso de las autoridades competentes para su evaluación. En tanto, las actividades que no tengan carácter masivo pueden realizarse sin necesidad de permiso. Durante la emergencia, se mantendrá en sesión permanente el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Tacna y los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana de Tacna y de Tarata.
Mayor seguridad en frontera Chile - Perú
Además, habrá patrullaje motorizado permanente y continuo por la línea fronteriza con Chile, se intervendrá a los migrantes que intenten cruzar por pasos no habilitados y/o autorizados, se realizarán operativos en los pasos no autorizados y/o habilitados, y habrá monitoreo aéreo con drones en la línea fronteriza y pasos no habilitados.
La disposición también establece que los comités de seguridad ciudadana regionales y provinciales se mantendrán en sesión permanente durante la vigencia del estado de emergencia, con el fin de coordinar las acciones de control en la zona.
El Decreto Supremo N.° 051-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano fue suscrito por el presidente de transición de Perú, José María Balcázar, junto al jefe del gabinete, Luis Arroyo, y los ministros de Defensa e Interior, entre otras autoridades.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Remezón en la industria legal: Guillermo Morales y Eugenio Besa renuncian al estudio que fundaron hace 34 años y nueva generación se hace cargo del bufete
La dimisión se hizo efectiva este lunes 6 de abril y la conducción de la firma quedó en manos de un comité ejecutivo, presidido por Carlos Silva e integrado por José Miguel Carvajal y Macarena Laso.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete