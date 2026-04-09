Perú decreta estado de emergencia en la frontera con Chile y despliega vigilancia con drones

La medida, que regirá por 60 días, es una respuesta al aumento de los hechos de criminalidad y violencia en cuatro distritos de Tacna. Contempla patrullajes militares, control migratorio y restricciones a derechos como tránsito y reunión.

El Gobierno de Perú decretó estado de emergencia por 60 días en cuatro distritos de la región de Tacna, ciudad peruana ubicada al norte de Arica, con el objetivo de reforzar el control de seguridad en la zona ante el aumento de hechos de criminalidad y violencia. La medida considera el despliegue conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, junto con patrullajes terrestres y monitoreo aéreo con drones en la línea fronteriza.

El decreto supremo, que fue publicado en el diario oficial El Peruano, establece que la intervención abarcará los distritos de Palca, Tacna, La Yarada - Los Palos y Tarata. Durante la vigencia de la medida, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, y determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, estadísticas y mapas del delito.

Además, quedará restringido o suspendido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, así como libertad de tránsito y de reunión y seguridad personal.

Las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público requerirán permiso de las autoridades competentes para su evaluación. En tanto, las actividades que no tengan carácter masivo pueden realizarse sin necesidad de permiso. Durante la emergencia, se mantendrá en sesión permanente el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Tacna y los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana de Tacna y de Tarata.

Mayor seguridad en frontera Chile - Perú

Además, habrá patrullaje motorizado permanente y continuo por la línea fronteriza con Chile, se intervendrá a los migrantes que intenten cruzar por pasos no habilitados y/o autorizados, se realizarán operativos en los pasos no autorizados y/o habilitados, y habrá monitoreo aéreo con drones en la línea fronteriza y pasos no habilitados.

La disposición también establece que los comités de seguridad ciudadana regionales y provinciales se mantendrán en sesión permanente durante la vigencia del estado de emergencia, con el fin de coordinar las acciones de control en la zona.

El Decreto Supremo N.° 051-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano fue suscrito por el presidente de transición de Perú, José María Balcázar, junto al jefe del gabinete, Luis Arroyo, y los ministros de Defensa e Interior, entre otras autoridades.