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Atacama lanza plan de inversión récord en turismo por más de $ 4.600 millones para dinamizar la economía regional

El plan aprobado por el Consejo Regional tendrá una duración de dos años, hasta 2027, y marca un salto relevante frente a iniciativas anteriores, ya que el monto representa un incremento de 71,8% respecto del último programa turístico impulsado en la región.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 12:20 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Atacama turismo inversión
<p>Atacama lanza plan de inversión récord en turismo por más de $ 4.600 millones para dinamizar la economía regional</p>

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