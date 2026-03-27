Ministro Poduje advierte que reconstrucción en Biobío consume subsidios regulares y urge pronta ley de financiamiento

"Estamos dejando sin plata a Chillán, a Los Ángeles, a Lota, a Coronel, porque tenemos que financiar de alguna parte esta urgencia, pero esto nos dura un poquito más y luego nos quedamos sin plata", señaló el secretario de Estado durante una visita este viernes a la región.

“Hoy nos estamos gastando los subsidios tradicionales en el plan de emergencia”. Con estas palabras el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, alertó en Concepción sobre la urgencia que tiene la pronta aprobación del proyecto de Plan de Reconstrucción Nacional. El secretario de Estado reconoció que la urgencia habitacional y la premura ante la llegada del invierno han obligado al Gobierno a utilizar recursos regulares de la cartera.

“El proyecto de ley es clave que se ingrese cuanto antes al Congreso. Nosotros ya nos estamos gastando la plata del programa regular en la Región del Biobío. Estamos dejando sin plata a Chillán, a Los Ángeles, a Lota, a Coronel, porque tenemos que financiar de alguna parte esta urgencia, pero esto nos dura un poquito más y luego nos quedamos sin plata y ahí no podemos hacer reasignación entre regiones”, declaró Poduje tras reunirse con el representantes del mundo público y privado de la zona en el Primer Encuentro Empresarial 2026, organizado por la CPC Biobío.

Para dimensionar el impacto, el ministro ejemplificó que sólo el proyecto de reconstrucción de la población Ríos de Chile en Lirquén, consume 90% de todo el presupuesto regional destinado al grupo más vulnerable. El sector, uno de los más afectos por acción del fuego, ya cuenta con un plan de reconstrucción bajo los nuevos estándares del Ministerio de Vivienda y que, de acuerdo a estimaciones, debiera estar finalizado en 2028.

Acuerdos legislativos

Respecto a la tarea del Congreso en la aprobación, descartó que la discusión legislativa sobre la crisis de los combustibles reste prioridad al proyecto de ley que permitirá financiar la reconstrucción.

En ese sentido, el ministro apeló a la búsqueda de consensos que permitan tramitar la iniciativa y sus medidas con celeridad. "Tenemos 5.200 familias, más de 20 mil personas que están en la calle, y yo me imagino que el Congreso priorizará eso antes de hacer una política por un tema de los combustibles. Esto es urgente, es paralelo, no es excluyente”.

Respecto a las eventuales alteraciones en la cadena de comercio exterior y la importación de insumos clave para levantar las viviendas, el ministro reconoció que podría existir alguna implicancia en materiales específicos como el fierro. No obstante, aclaró que el Gobierno no tiene estimada una gran variación por este concepto y reiteró su confianza en que las fluctuaciones del mercado no serán significativas para el desarrollo de las obras.

Impulso habitacional

En materia de reactivación y desarrollo habitacional, Poduje anunció un paquete de medidas enfocado en facilitar el acceso a la vivienda para la clase media y agilizar la burocracia estatal.

Entre las principales iniciativas, destacó el fortalecimiento del Fondo de Garantía Estatal (Fogaes), que buscará reducir el pie hipotecario a 5% “Vamos a potenciar el Fogaes para reducir el monto del pie a 5%, y además reducir la tasa. Y vamos a tener 100 mil soluciones de ese tipo. Ya hemos anunciado también la reducción del IVA en un año para acotar estas 100 mil unidades de vivienda que existen”, declaró.

En paralelo, la cartera implementará modificaciones a los decretos vigentes para otorgar mayor flexibilidad normativa, lo que permitirá realizar adiciones de terrenos en plazos de 12 meses sin la necesidad de someter a tramitación la totalidad de un plan regulador, proceso que actualmente puede tardar entre dos y cuatro años.

Si bien el secretario de Estado valoró el capital humano que hay en Biobío y la disposición técnica del empresariado local tras la exitosa experiencia de reconstrucción del 27F, enfatizó que el ministerio aplicará filtros estrictos para bloquear la participación de empresas que registren malos historiales de posventa, a raíz de lo sucedido en Viña del Mar, donde una compañía edificó unidades habitacionales incumpliendo los estándares.

"Si sabemos que hay una empresa que tiene problema de posventa, que no ha andado muy bien, podamos tratar de evitar que esa empresa participe” dijo, y agregó que en ese caso, que calificó de ”gravísimo”, “tuvimos que paralizar esa empresa. Nos vamos a querellar por $ 8.800 millones, son casi 50 casas nuevas que vamos a tener que demoler porque están con riesgo sísmico. Eso no nos puede pasar acá en la región".

Promover la inversión

Durante su exposición, Poduje calificó el sistema de evaluación de Rentabilidad Social (RS), como un "tapón de la inversión", argumentando que este mecanismo retrasa la ejecución de obras de infraestructura al exigir tramitaciones excesivas. Para acelerar el proceso de reconstrucción, anunció que la cartera optará por ejecutar estas obras a través de la vía de los subsidios, un mecanismo administrativo que permite eludir el paso por el sistema de RS y agilizar la entrega de soluciones.

El secretario de Estado reiteró el mensaje del Gobierno respecto a la paralización de proyectos por hallazgos arqueológicos y normativas medioambientales que, a su juicio, carecen de sentido práctico. Asimismo, exigió transparencia sobre el destino final de los restos que obligan a detener faenas y advirtió sobre el grave impacto social y económico de estas paralizaciones, citando los emblemáticos retrasos como el hospital de La Unión. "Hoy estamos castigando hospitales, lo que implica muertes, frenos de inversión y empresas que quiebran para sacar hallazgos que después simplemente se guardan".

Desde el empresariado local, el presidente de la CPC Biobío, Álvaro Ananías valoró la mirada del Gobierno transmitida por el ministro Poduje al empresariado regional y rescató a prioridad que el Ejecutivo ha puesto para reactivar el dinamismo económico, aun considerando la situación internacional.

"El sector privado administra riesgos, pero no sabe administrar incertezas (...) No puede tomar decisiones con incertezas jurídicas. Una vez que tengo certezas, puede evaluar los riesgos. Y con los riesgos tomo decisiones", explicó.

Ananías destacó además la voluntad de trabajo en conjunto que se evidencia en el Biobío para avanzar y crecer, prueba de ello dijo, “es la alta convocatoria que tuvo este encuentro, donde participaron empresarios, trabajadores y un gran número de parlamentarios”.