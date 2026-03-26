Talcahuano sella acuerdo para regular el comercio informal y ordenar el funcionamiento de la ciudad

La iniciativa congela el otorgamiento de nuevos permisos, estandariza las operaciones en la Avenida Colón y busca erradicar la competencia desleal.

Con el objetivo de revitalizar el núcleo económico de la ciudad y mitigar las externalidades negativas sobre el sector formal, la Municipalidad de Talcahuano, junto a la Asociación Gremial del Comercio Establecido y la Agrupación de Comerciantes Ambulantes Históricos suscribieron un protocolo de acuerdo que fija un marco regulatorio estricto para la presencia de vendedores ambulantes en el centro de la ciudad puerto.

En 12 puntos, esta alianza permitirá ordenar la presencia del comercio informal, principalmente en Avenida Colón entre las calles Valdivia y Bulnes, tramo que concentra el mayor flujo comercial de Talcahuano. El alcalde, Eduardo Saavedra, enfatizó que la estrategia busca resultados a largo plazo, entregando certezas económicas a los locatarios del comercio establecido.

“Correspondía hacernos cargo de esta situación y lo estamos haciendo de manera sostenible. Lo que estamos haciendo es generar un orden, dar limpieza, espacios de seguridad y, fundamentalmente, señales claras al comercio establecido de que estamos ocupados en solucionar este problema”, explicó.

Regulación estricta

En términos operativos, la nueva normativa consolida una serie de exigencias que impactan directamente el desarrollo del comercio formal. En ese sentido, la medida más restrictiva es la prohibición al comercio ambulante para instalarse sin un permiso vigente y la mantención del congelamiento en la entrega de nuevas autorizaciones, apuntando a una transición hacia la formalidad.

Sobre esta proyección a largo plazo, el alcalde Saavedra planteó que “nuestra intención, y lo hemos conversado con las agrupaciones, es que exista una disminución gradual para quedar con muy pocos puestos en el futuro. Queremos dejar un polo donde se genere una infraestructura distinta, que haga un aporte real al desarrollo urbano y comercial de la ciudad, alejándonos de lo que hoy tenemos”.

El nuevo marco normativo prohíbe además y de manera estricta, la comercialización de productos que compitan de manera irregular o infrinjan normativas sanitarias, como fármacos, cigarrillos, pescados, mariscos y alimentos preparados sin resolución sanitaria. Asimismo, se estandariza la ocupación de los Bienes Nacionales de Uso Público (BNUP). Las estructuras autorizadas tendrán un espacio aprobado de dos metros de fondo por tres de frente y podrán operar sólo de lunes a viernes entre las 10:00 y las 19:00 horas, franja que debe incluir los procesos logísticos de armado y desarme.

Para resguardar el flujo de transeúntes hacia los locales formales, el acuerdo impide la instalación de módulos frente a los accesos comerciales, paraderos de transporte público y líneas táctiles. A esto se suma una exigencia de estandarización estética mediante toldos y cierres de diseño uniforme, buscando mejorar la plusvalía visual del centro.

Comercio establecido

Desde el sector privado, la presidenta de la Asociación Gremial del Comercio Establecido de Talcahuano, Lilian Reyes, valoró la medida, ya que “el ordenamiento, tanto con el comercio ambulante como el comercio establecido, irá limpiando un poquito las calles, que en estos momentos tienen mucha congestión y se está haciendo muy inseguro”.

La dirigenta destacó que el ordenamiento permitirá terminar con la competencia desleal, un factor que actualmente disminuye la competitividad del comercio de Talcahuano.

La fiscalización de este nuevo ecosistema comercial quedará bajo el monitoreo continuo de la Dirección de Seguridad Pública del municipio y Carabineros, asegurando que las condiciones que protegen la economía formal de Talcahuano se mantengan en el tiempo.