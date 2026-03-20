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Con innovadora tecnología de “hidrosiembra” recuperan capa vegetal para contener riesgo de aludes en zonas afectadas por incendios forestales

La empresa Arauco y la Municipalidad de Penco están ejecutando un plan de mitigación en el predio Dichoco, aledaño a sectores urbanizados de esa comuna, que combina obras civiles con innovación forestal para proteger taludes y laderas susceptibles al arrastre del agua.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Martes 7 de abril de 2026 a las 10:00 hrs.

bosque nativo incendio ARAUCO Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Con innovadora tecnología de “hidrosiembra” recuperan capa vegetal para contener riesgo de aludes en zonas afectadas por incendios forestales</p>

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