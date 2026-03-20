Con innovadora tecnología de “hidrosiembra” recuperan capa vegetal para contener riesgo de aludes en zonas afectadas por incendios forestales

La empresa Arauco y la Municipalidad de Penco están ejecutando un plan de mitigación en el predio Dichoco, aledaño a sectores urbanizados de esa comuna, que combina obras civiles con innovación forestal para proteger taludes y laderas susceptibles al arrastre del agua.

Terminó el verano y con el fin de la estación seca disminuye el riesgo de grandes incendios forestales, pero la pérdida de cobertura vegetal producto de los siniestros estivales eliminó gran parte de la amortiguación natural de los suelos, generando un nuevo tipo de peligros a medida que se acercan las lluvias del invierno.

La destrucción de la capa vegetal favorece el arrastre de sedimentos y deslizamientos de tierra hacia zonas habitadas durante la época de precipitaciones, que ya han causado dificultades en zonas afectadas de Lirquén, Punta de Parra y Concepción.

Para hacer frente a este escenario, la empresa Arauco y la Municipalidad de Penco están ejecutando un plan de mitigación en el predio Dichoco, aledaño a sectores urbanizados de esa comuna, que combina obras civiles con la aplicación de tecnología de innovación forestal para recuperar la corteza de quebradas y laderas susceptibles al agua caída.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, valoró la coordinación y el enfoque preventivo. “Hubo un daño importante en terrenos que colindan con sectores urbanizados, y toda medida de mitigación en el corto plazo, pensando en el invierno, siempre va a ser bien considerada”, declaró.

La tecnología de hidrosiembra

El plan de estabilización de suelos aplica la hidrosiembra, una técnica forestal de alta eficiencia que permite plantar semillas cuya germinación es más rápida que en condiciones normales.

La innovación de la empresa consiste en que, mediante equipos de bombeo, una mezcla acuosa que contiene semillas, fertilizantes y fibra orgánica, diseñada específicamente para adherirse y germinar en laderas de fuerte inclinación, es plantada para que genere cobertura vegetal y crezca en aproximadamente una semana.

“Esto lo hacemos de forma quirúrgica. Elegimos lugares bien críticos, antes de que llegue el invierno. El objetivo de estas medidas es impedir la erosión, atrapar sedimentos y proteger los taludes, cuidando también la calidad del agua que desde allí se capta”, explicó Guillermo Olmedo, subgerente de Medioambiente y Valor Social de Arauco.

Para optimizar el proceso, el plan en Penco incluye el uso de drones para la implantación en zonas de difícil acceso, como las quebradas que están presentes en los cerros de la comuna. Paralelamente, se han instalado diques y estructuras transversales de contención utilizando troncos, estacas y membranas geotextiles para frenar la velocidad del escurrimiento del agua.

La tecnología de hidrosiembra ya fue aplicada en la zona. Tras los incendios de 2023, la compañía aplicó esta técnica en la comuna de Santa Juana y a lo largo de la Ruta de la Madera, logrando la germinación en sólo una semana, con resultados que demostraron que la cobertura vegetal fue capaz de contener el terreno y que aún ante frentes climáticos de alta intensidad, se evitaron deslizamientos de tierra.

Restauración nativa

Más allá de la mitigación de corto plazo, la estrategia de la forestal incorpora un eje de restauración a largo plazo en el Parque Para Penco, ubicado en el predio Coihueco de Empresas Arauco.

El plan considera 203 hectáreas de restauración a las 231 hectáreas de bosque nativo ya existentes, reconvirtiendo superficies productivas y casi duplicando la zona de conservación. El proyecto mantiene además un estricto monitoreo y protección de especies endémicas amenazadas, como el queule y el pitao, apoyado en el resguardo genético de semillas.

“Nuestro objetivo es contribuir a la conservación del queule, el pitao y el ecosistema local, algo en lo que venimos trabajando desde hace más de 10 años, y en Parque Para Penco, consolidar un espacio para recreación, educación y deporte para las comunidades de Penco y Lirquén”, explicó Olmedo.

Junto con ellos, considera la reconstrucción de tres puentes dañados por el fuego y se consolidarán senderos para bicicleta y caminata, en alianza con agrupaciones locales como Bike Park Penco e Hijos de Penco, dando habitabilidad al terreno de este parque.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, destacó el valor de esta alianza, señalando que "de este impacto negativo se debe sacar algo positivo: una alianza público-privada para que este parque sea un pulmón verde para la comuna".