Paulina Rincón y Jacqueline Sepúlveda se enfrenatarán en una segunda vuelta por la rectoría de la Universidad de Concepción
La ronda de definición se realizará el próximo 8 de abril, oportunidad en la que se elegirá a la primera mujer rectora de la centenaria casa de estudios penquista para el período 2026 - 2030.
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Paulina Rincón y Jacqueline Sepúlveda avanzaron a la segunda vuelta en la elección por la rectoría de la Universidad de Concepción (UdeC), asegurando un hito en la gobernanza institucional, pues por primera vez en sus 107 años de existencia, el máximo cargo directivo de la tradicional casa de estudios penquista, será ocupado por una mujer.
Durante la jornada electoral, Sepúlveda obtuvo 42,60% de los votos y Rincón 32,49%, mientras que el porcentaje restante se dividió en porcentajes similares entre los también candidatos, Jorge Fuentealba (13,90%) y Carlos Von Plessing (11%). El padrón electoral para la elección del periodo 2026 – 2030 corresponde a 1.469 académicos.
Tras conocerse los resultados, las dos candidatas destacaron la importancia de que dos mujeres sean las finalistas de este proceso que permitirá encabezar la universidad.
“Atrás quedaron los momentos en que sólo los hombres podían ocupar cargos públicos. (Las mujeres) hemos avanzado en muchas áreas, en Chile y en el mundo. Y obviamente nuestra universidad no estaba exenta de aquello, así es que es una alegría, es un orgullo y también es una gran responsabilidad”, declaró Rincón, actual vicerrectora de la UdeC, ligada a la continuidad de la gestión del rector Carlos Saavedra.
En tanto, la académica universitaria Jacqueline Sepúlveda, quien por tercera vez postula a la rectoría, compartió las apreciaciones y comentó que “las mujeres no queremos que nos regalen nada. Las mujeres estamos acá porque tenemos todas las capacidades, todas las competencias para ocupar cualquier cargo y con mayor razón y con mayor orgullo ser rectora”. Enfatizó además en que esta es una señal para las futuras generaciones.
La segunda vuelta electoral se llevará a cabo el próximo 8 de abril.
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