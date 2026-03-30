Este miércoles se define la adjudicación de las obras de reconstrucción del Mercado de Talcahuano, con una inversión cercana a los $ 17 mil millones

El histórico recinto resultó destruido en el terremoto y tsunami de 2010. La empresa constructora Casaa, de la Región del Maule, es la única licitante.

El Concejo Municipal de Talcahuano sesionará de forma extraordinaria este miércoles 1 de abril para votar la adjudicación de las obras de reconstrucción del mercado de la ciudad puerto, proyecto que demandará una inversión pública cercana a los $17 mil millones y que permitirá recuperar el histórico edificio destruido en el terremoto y tsunami de 2010. La empresa constructora Casaa, de la Región del Maule, es la única licitante.

El nuevo mercado tendrá un financiamiento compartido entre Gobierno Regional (GORE) del Biobío, que aportará el 60% del capital, mientras que el 40% restante será cubierto por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). La ejecución de las obras se extenderían por 630 días (21 meses), proyectando así la entrega para el primer semestre de 2028, siempre que el acta de entrega de terreno se firme en el corto plazo, previa ratificación del concejo.

El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra recordó que el proyecto de reconstrucción “estaba diseñado para ser financiado íntegramente por el GORE, pero nos encontramos con que el mercado no tenía los recursos. Allí tomamos la iniciativa con parlamentarios de la zona y fuimos a la Subdere, donde se logró un financiamiento compartido en el que la Subsecretaría aportó aproximadamente $ 6 mil millones, casi el 40% del proyecto”.

Recuperación del espacio público

En términos de infraestructura, el nuevo edificio de tres niveles intervendrá más de 6.300 metros cuadrados, diseñados para albergar 139 locales comerciales que buscan reactivar la economía local del puerto. El diseño arquitectónico considera un primer nivel que concentrará la mayor parte de la actividad comercial con 91 puestos, mientras que el último piso se reservará para 25 cocinerías y 17 marisquerías, con el objetivo de potenciar el valor inmobiliario y turístico del recinto, aprovechando la vista hacia el mar.

Para el alcalde, "esta es la obra o el proyecto más grande desde el punto de vista financiero que se aprobaría en Talcahuano (…) Estamos ante una infraestructura de 6.372 m2 que no solo recupera un espacio, sino que moderniza la ciudad con un estándar que incluye escalas mecánicas y ascensores”, comentó.

Desde el municipio explicaron además que "el diseño no sólo busca restituir el espacio a los locatarios históricos, sino también generar nuevos flujos de ingresos mediante 15 locales destinados a nuevos arriendos, oficinas de administración y un salón multiuso que profesionalizará la gestión del mercado, incorporando además tecnología de movilidad como escalas mecánicas y ascensores para garantizar un estándar de servicio moderno y competitivo".

Licitación

Tras un proceso que se inició en diciembre, sólo la compañía maulina logró avanzar a la etapa final de evaluación, luego de ajustar su propuesta económica al techo presupuestario fijado por el municipio. La otra empresa licitante, quedó fuera de la competencia al exceder los recursos disponibles para la ejecución.

En esa línea, la comisión evaluadora, compuesta por funcionarios municipales con experiencia en la materia, destacó la importancia de que la propuesta seleccionada se ciñera estrictamente a los marcos financieros establecidos, señalando que "la decisión de elevar los antecedentes al Concejo Municipal responde a que la empresa cumple con la totalidad de los requisitos técnicos y, fundamentalmente, se ajustó al precio máximo permitido en las bases de licitación, lo que asegura que el proyecto cuente con el respaldo presupuestario conjunto del Gore y la Subdere sin requerir inyecciones adicionales de emergencia".

Por su parte el alcalde Saavedra declaró que "la empresa Casaa tiene bastante experiencia y un dossier de infraestructura considerable, con cerca de 30 ó 40 edificios similares al Mercado de Talcahuano. La Comisión Evaluadora analizó que la empresa está en condiciones de ser adjudicada tras un proceso de licitación que mantuvimos abierto por 60 días para asegurar que las cosas se hicieran bien."

De acuerdo a los datos del portal www.todolicitaciones.cl, la constructora que podría adjudicarse las obras registra una experiencia importante en proyectos de construcción y reposición de edificios no sólo en el Maule, sino regiones como Magallanes, Los Lagos y Metropolitana.