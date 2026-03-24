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Alza de combustibles: Confederación de Camioneros del sur advierte paralización de transportistas no como medida de presión, sino por insolvencia

El presidente del gremio, Freddy Martínez, alertó que el aumento impactará en hasta 40% los costos directos del sector y que 80% de la flota nacional -compuesta por PYME-, podría verse forzada a detener sus motores por no poder traspasar los costos a las tarifas de manera inmediata. Presionan por reunión urgente con Hacienda.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Martes 24 de marzo de 2026 a las 11:10 hrs.

combustible transporte Ministro de Hacienda Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Alza de combustibles: Confederación de Camioneros del sur advierte paralización de transportistas no como medida de presión, sino por insolvencia</p>

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