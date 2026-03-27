Puerto de Iquique crece 10% en febrero impulsado por salto de 359% en tránsito internacional

El terminal movilizó 272 mil toneladas el mes pasado, en un contexto marcado por el aumento de nuevos flujos de carga y una mayor diversificación operativa.

El Puerto de Iquique inició 2026 manteniendo su ritmo de crecimiento. En febrero movilizó 272.226 toneladas, 10% más que en igual mes del año pasado, en un contexto marcado por el aumento de nuevos flujos de carga y una mayor diversificación operativa.

Uno de los datos que más destaca es el salto de 359% en el tránsito de mercancías hacia países distintos de Bolivia. Históricamente, Bolivia ha sido su principal usuario, concentrando gran parte de la carga por su condición de país sin salida al mar. Por eso, el fuerte aumento hacia otros destinos marca un cambio en la matriz logística del terminal. Este movimiento estuvo impulsado, entre otros factores, por el ingreso de insumos como ceniza de soda con destino a Argentina, utilizada en procesos vinculados al litio.

En paralelo, la actividad portuaria también se expandió en volumen de operaciones. Durante el mes se atendieron 31 naves, 29% más que en febrero de 2025, mientras que en el acumulado del año este indicador crece 27%.

Detalle de las cifras

En términos de tipo de carga, el mayor incremento se registró en la carga fraccionada, que subió 79% hasta 29.220 toneladas, reflejando una mayor diversificación de operaciones. A esto se suma el crecimiento de 21% en carga contenedorizada, con 35.499 TEU movilizados, y un alza de 16% en carga automotora.

Las exportaciones anotaron un aumento de 11%, mientras que las importaciones crecieron 3%. En el caso de Bolivia, principal mercado histórico del puerto, la carga alcanzó 82.796 toneladas, con una variación de 3%.

El Terminal Molo también mostró un desempeño relevante, con 19.385 toneladas transferidas en febrero, lo que representa un alza de 58%. En el acumulado del año, el crecimiento llega a 281%, asociado a nuevas cargas como baterías de litio, chatarra y graneles industriales.

Alta base de comparación

El gerente general de Empresa Portuaria Iquique, Rubén Castro Hurtado, señaló que “el acumulado de 2025 superó los máximos históricos registrados en 2008 (3.018.361 toneladas) y en 2023 (3.002.875 toneladas). A diferencia de dichos periodos que fueron asociados principalmente a proyectos específicos, el resultado de 2025 respondió a un flujo sostenido de demanda y a una matriz de carga diversificada”.

En esa línea, agregó que “la evolución observada durante 2026 se desarrolla sobre una base de comparación elevada, manteniendo niveles de actividad que reflejan la continuidad operativa del terminal y su capacidad para atender distintos requerimientos logísticos”.

El desempeño de los primeros meses del año se produce tras un 2025 en que el puerto superó por primera vez los 3,5 millones de toneladas movilizadas, consolidando un escenario de mayor actividad y diversificación en sus operaciones.