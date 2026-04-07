Tribunal condena a exdirectivos del Club de Tenis Tarapacá a cuatro años de libertad vigilada y multas cercanas a $ 200 millones
Los seis acusados fueron condenados por administración desleal tras la venta irregular de un terreno. El fallo fija multas individuales de UTM 2.862 (cerca de $ 200 millones) y establece un perjuicio económico superior a $ 1.140 millones para el club.
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