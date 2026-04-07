Tribunal condena a exdirectivos del Club de Tenis Tarapacá a cuatro años de libertad vigilada y multas cercanas a $ 200 millones

En fallo unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique condenó a seis exdirectivos del Club de Tenis Tarapacá por el delito consumado de administración desleal, en el marco de la venta irregular de un terreno de la institución ocurrida entre 2017 y 2019.

La resolución impuso a cada uno la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, la que será cumplida bajo el régimen de libertad vigilada intensiva, junto con el pago de una multa individual de UTM 2.862, (cerca de $ 200 millones). Además, el tribunal decretó la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer derechos políticos y la inhabilitación para cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena. Asimismo, deberán cumplir un programa formativo de carácter laboral o cultural.

Durante el juicio se acreditó que en 2019 los acusados Héctor Rebollo Zagal, Sebastián Asserella Rebollo, Jorge Álvarez Rejas, Vladimir Perich López, Jorge Asserella Alvarado y Juan Rebollo Zagal concretaron la transferencia del inmueble a la Sociedad Inmobiliaria Tarapacá, integrada por ellos mismos, por un valor de $ 500 millones. La operación consideró un abono inicial de $ 80 millones y pagos posteriores entre 2025 y 2028.

El tribunal estableció que el avalúo fiscal del terreno superaba los $ 1.140 millones, generando un perjuicio económico relevante para el club.

Posteriormente, en mayo de 2022, la propiedad fue vendida a Inversiones Marshall Ltda. por $ 3.116 millones. Según el fallo, esos recursos no ingresaron al patrimonio de la institución, sino que fueron distribuidos entre los involucrados y destinados a fines particulares.

Reacciones a sentencias

El fiscal de delitos económicos, Juan Zepeda, valoró la condena, aunque cuestionó que no se decretara el comiso del dinero obtenido en la operación ni del inmueble involucrado. Indicó que el Ministerio Público analizará la sentencia para evaluar la eventual presentación de recursos.

Por su parte, el abogado querellante, Enzo Morales, sostuvo que “se trata de una condena contundente, que ratifica que la directiva actuó en contra de los intereses del club”. Agregó que “estamos conformes, considerando que estas personas se creían intocables ante la justicia. Si bien esperábamos que los condenados cumplieran penas tras las rejas, valoramos que el tribunal haya impartido justicia en parte”.

La defensa, junto al Ministerio Público y los querellantes, cuenta ahora con plazo para presentar eventuales recursos de nulidad ante instancias superiores.