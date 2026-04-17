Muere Mark Mobius, pionero de la inversión en mercados emergentes

El afamado inversionista Mark Mobius, pionero a la hora de apostar por los mercados emergentes y gestor de fondos durante décadas en la firma estadounidense Franklin Templeton, murió este miércoles a los 89 años.

Según un comunicado publicado en su perfil de LinkedIn, donde se anunciaba su fallecimiento, Mobius fue "ampliamente reconocido" por ser uno de los primeros inversores en fijarse en las economías en desarrollo y se hizo conocido por realizar decenas de viajes para obtener información de primera mano sobre países "ignorados por los inversores globales".

Mobius se convirtió en un referente del sector gracias a su éxito en Franklin Templeton, donde trabajó durante más de tres décadas tras incorporarse en 1987. Se encargó de dirigir el fondo Templeton Emerging Markets Investment Trust hasta 2015, logrando que sus activos bajo gestión pasaran de US$ 100 millones a US$ 40.000 millones.

En Chile no pasó desapercibido. Hasta aquí llegó varias veces y en su calidad de minoritario de Telefónica dio la batalla por Terra Networks junto a las AFP. Mobius cuestionó duramente a Telefónica en 1999 por la compra de acciones de Terra Networks en Chile y Perú, indicando que se realizaban operaciones a bajo precio que perjudicaban a los minoritarios.