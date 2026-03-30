DF Lab Opinión / IA a dos velocidades
"Si Chile quiere evitar que esta economía de IA a dos niveles se consolide, necesita un Estado que pase de la observación a la acción, que sea capaz de establecer un entorno regulatorio que promueva la innovación y el crecimiento"
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Chile está viviendo un auge en la adopción de la inteligencia artificial. Cada vez más organizaciones usan IA y muchas ya ven impactos concretos en productividad, crecimiento e innovación. Pero detrás de este avance se esconde una brecha que, si no se aborda ahora, podría traducirse en una economía de IA a dos niveles.
Por un lado, startups están utilizando la inteligencia artificial como el corazón de sus modelos de negocio. No solo automatizan procesos, sino que crean productos, servicios y soluciones que no existirían sin esta tecnología. Por otro, gran parte de las organizaciones más tradicionales se mantienen en usos básicos de la IA, limitados a eficiencia operativa y mejoras incrementales.
Así lo destaca el estudio “Desbloqueando el potencial de la IA en Chile - 2025” (de AWS) donde se observa un aumento interanual del 35% en la cantidad de empresas que han adoptado IA, pasando del 26 al 35%, en un año. No obstante, también advierte que las empresas emergentes son quienes lideran el uso de esta tecnología de manera avanzada, con un 41%, mientras que, en los negocios más tradicionales, este número llega solo al 13%.
Esta diferencia no es menor. Cuando la innovación profunda queda concentrada en un sector reducido del ecosistema, el resultado es un crecimiento desigual. En el largo plazo, se podría ver una economía donde solo algunos actores logran capturar el valor transformador de esta tecnología.
El Estado no es un actor más en esta evolución. Es regulador, comprador, formador de talento y, sobre todo, habilitador. Un marco normativo poco claro o costoso, es señalado como una de las barreras clave que impiden que las empresas chilenas aprovechen al máximo la IA, según el estudio. El resultado es riesgoso, ya que las normas pensadas para ordenar el desarrollo de la IA, pueden terminan profundizando la desigualdad en su adopción.
En el mismo estudio, se entregan algunas medidas cruciales. Si Chile quiere evitar que esta economía de IA a dos niveles se consolide, necesita un Estado que pase de la observación a la acción, que sea capaz de establecer un entorno regulatorio que promueva la innovación y el crecimiento, pero también adoptar IA de forma estratégica dentro del sector público, crear espacios de prueba regulatoria, impulsar compras públicas innovadoras y acelerar la formación de capacidades digitales en sus equipos.
En este contexto, iniciativas como Latam-GPT muestran el tipo de liderazgo que el sector público y el ecosistema académico pueden ejercer para evitar que la inteligencia artificial se concentre solo en unos pocos actores. Esta iniciativa no es solo un modelo tecnológico, sino una apuesta estratégica que puede transformarse en una herramienta clave para democratizar la IA y evitar que Chile consolide una economía de inteligencia artificial a dos velocidades.
Chile todavía está a tiempo de usar al sector público como un nivelador, no como un espectador. Porque en la carrera de la IA, el mayor riesgo no es que algunos avancen rápido, sino que el resto no logre alcanzarlos.
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