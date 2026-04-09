Marcio Aguiar, de Nvidia para América Latina: “Chile necesita un data center principal que conecte a los centros de cómputo regionales para escalar en IA”

El director de la División Enterprise de la tecnológica dijo que si bien el país tiene el talento y las condiciones para avanzar en inteligencia artificial, debe abordar las brechas de infraestructura y articular sus capacidades bajo una política de Estado de largo plazo “que dé certezas a la inversión”.

El director de la División Enterprise de Nvidia para América Latina, Marcio Aguiar, considera que Chile cuenta con el ecosistema y las condiciones necesarias para avanzar en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), pero requiere descentralizar las capacidades, aprovechar el talento regional e instalar infraestructura de cómputo especializada que esté interconectada.

Sin embargo, y en un año clave para el inicio de las operaciones de nuevos centros de supercómputo para el avance de esta tecnología en el país -como el de la Universidad de Tarapacá y el Centro de Supercómputo e Inteligencia Artificial Aplicada liderado por Tecnoera, en Viña del Mar-, el ejecutivo advirtió que estos esfuerzos deberán articularse bajo una arquitectura de hardware centralizada, “un gran data center principal” que permita escalar en IA y generar impacto a nivel nacional.

En esa línea, Aguiar enfatizó que el desarrollo de la IA en Chile debe abordarse como una política de Estado de largo plazo y no a través de esfuerzos aislados, y que falta entregar señales claras que le den “confianza” a las empresas extranjeras para instalarse en el país.

- ¿Cómo ve hoy las capacidades de América Latina en torno al desarrollo de la IA?

- Nunca fuimos una región pionera en IA, siempre vamos a seguir las tendencias, pero estamos creciendo un poquito más rápido, presionados por las corporaciones extranjeras que quieren venir a nuestra región, porque aquí hay mucha energía limpia y tierras para montar sus centros de datos.

Lo hemos visto en países como México, por la proximidad de Estados Unidos, y, junto a Brasil, son los dos más grandes. Pero Chile no está tan distante, tiene mucha adopción de tecnología e influencia de corporaciones estadounidenses.

Está el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia), que es muy respetado en todo el mundo y tiene alianzas con otros laboratorios en la región, y eso atrae mucho talento y atención dentro del país. Lo que hicieron con LatamGPT es notable. Están los proyectos de supercómputo con el presupuesto anunciado por el Gobierno (anterior). Chile tiene conocimiento y muchos investigadores y startups muy buenas. Todo el ecosistema está en Chile.

Descentralización: “Este es un tema que no puede ser tratado a nivel de ciudades, de partidos políticos o como un plan de gobierno que tiene que ser reevaluado cada cuatro años, eso no va a funcionar. Tiene que ser una política de Estado en constante evolución, porque debe ser algo para el país”.

Centralización e inversión

- Chile lidera el Índice Latinoamericano de IA, pero baja infraestructura de cómputo especializado, ¿dónde están las principales brechas?

- No tiene una infraestructura local, y hay ciertos datos que tienen que ser procesados en el país. También le falta salir de la centralización que hay en Santiago. Hay muchas universidades e investigadores en otras regiones como Valparaíso. Hay que descentralizar y poner los data centers en lugares distintos para conectar esa red de personas, porque son las personas las que van a hacer el cambio.

Y este es un tema que no puede ser tratado a nivel de ciudades, de partidos políticos o como un plan de gobierno que tiene que ser reevaluado cada cuatro años, eso no va a funcionar. Tiene que ser una política de Estado en constante evolución, porque debe ser algo para el país.

También es importante que la inversión no sea aislada, que no sea una en Tarapacá, una en Valparaíso, otra en la Universidad de Chile; que sea una inversión única. Lo que intentamos enseñar a los países y a las corporaciones es que tienen que tener un data center principal que venga a atender a todos esos otros centros que están en el país, porque de lo contrario, es imposible escalar.

Por ejemplo, en algún momento Tarapacá va a tener un límite de procesamiento. Cada centro tiene sus competencias, su capacidad de desarrollar las técnicas de IA, pero después tiene que juntar todo eso para que la información generada pueda ser utilizada por otro centro de datos, y eso va generando una gran red neuronal.

Entonces es muy importante esa arquitectura de hardware centralizada. Podría haber infraestructura satelital, en Tarapacá o en Valparaíso, que esté conectada a este gran data center y con eso seguir escalando, porque si no, cada uno va a tratar un tema en específico, y eso no va a traer ningún beneficio para el país, va a seguir como es ahora. Incluso, sería genial que la región tuviera también un gran centro de datos para que todos los países pudieran colaborar.

- ¿Qué otras decisiones estratégicas debería tomar Chile?

- Chile ya tiene una visión de innovación muy buena. Tiene energía, agua, tiene todo lo que se necesita para montar centros de datos. Pero requiere atraer más empresas internacionales.

Los países están definiendo políticas para atraer inversiones. Por ejemplo, Chile cuenta con el Plan Nacional de Data Centers, pero todavía falta ir al público (a las empresas) a decir con mucha confianza ‘mire, aquí en Chile le doy las certezas que necesita usted para que venga a mi país’.