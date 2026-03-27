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Guía de Ocio: Chupallas artísticas en la sombrerería

Las actividades que trae Santiago en 100 palabras, una feria con aires rurales, la muestra de Pérez de Arce y una degustación de vinos. Buenos panoramas para estos días.

Por: Italo Sciaraffia

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 16:28 hrs.

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<p>Ferias, exposiciones y actividades culturales para fines de marzo y abril</p>

Ferias, exposiciones y actividades culturales para fines de marzo y abril

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