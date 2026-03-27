Guía de Ocio: Chupallas artísticas en la sombrerería
Las actividades que trae Santiago en 100 palabras, una feria con aires rurales, la muestra de Pérez de Arce y una degustación de vinos. Buenos panoramas para estos días.
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Llega el campo y el otoño a la Feria Al Cateo
Gallinas con corona, espíritu de campo y más de 80 proyectos creativos marcan la nueva edición de Feria Al Cateo, que entre el 27 y el 29 de marzo, de las 11 a las 20 horas, transforma la calle Juan Bautista Pastene en un pequeño mundo rural.
La propuesta, organizada por Fundación Cultores junto a Casacostanera. La feria tendrá espacios ligados a la cocina de campo, con productos de huerta, panes, conservas y vinos de cepas sureñas; un sector dedicado al gallinero, con objetos y marcas inspiradas en lo avícola; además de espacios con muebles, antigüedades, diseño chileno, vestuario y accesorios.
También habrá un espacio para niños con libros, juegos y juguetes artesanales, se realizarán talleres de bordado, pintura de huevitos, trabajo en hoja de choclo, cuentacuentos y conversatorios. Entrada liberada.
Durante todo abril Santiago en 100 Palabras celebra el Mes del Libro y sus 25 años con más de 100 actividades gratuitas en distintos puntos de la ciudad. El inicio será el 1 de abril, con el Día del Cuento Breve, que incluirá escritura abierta al público, entrega de libros y la esperada charla de la escritora argentina Camila Sosa, cuyas entradas se agotaron en menos de 24 horas. Habrá talleres de escritura creativa en espacios como el MUT, la Biblioteca Nacional, el CEAC y el Centro Cultural La Moneda, además de encuentros online con autoras internacionales como Siri Hustvedt y la chilena Alia Trabucco. Todas las actividades son gratuitas, con inscripción previa, y forman parte de la convocatoria abierta del concurso, que recibe relatos hasta el 30 de abril. santiagoen100palabras.cl.
Arte y chupallas se toman La Sombrerería
Pintura y paja trenzada se encuentran en La circunferencia de la chupalla, la exposición de Andrés Vio que cruza arte contemporáneo y tradición campesina. En colaboración con el Museo Colchagua de la Fundación Cardoen, la muestra reúne obras y piezas artesanales que dialogan desde un elemento común: el círculo, clave tanto en la pintura como en la fabricación del sombrero. Un recorrido que pone en valor la manualidad, los saberes y la cultura rural chilena. Además, habrá talleres y conversatorios para profundizar en estos cruces.
Hasta el 31 de mayo con entrada liberada en la sombrerería y espacio cultural “Donde golpea el monito” en la calle 21 de mayo 707, a metros de la Plaza de Armas.
El Chile ancestral de José Pérez de Arce
La exposición Chile Precolombino, Ilustraciones de José Pérez de Arce, que reúne dibujos, obras y registros audiovisuales del destacado investigador. La muestra recorre décadas de trabajo dedicado al estudio de las culturas originarias de Chile y América, a partir de ilustraciones basadas en evidencia arqueológica y etnográfica.
Las piezas permiten imaginar formas de vida, prácticas y paisajes del pasado, combinando investigación con una propuesta visual que acerca el contenido al público. El Museo Andino está en la Viña Santa Rita y abre de martes a domingo, de 10:30 a 17:00 horas. La entrada es liberada.
Una década de degustación
Feria Bocas Moradas conmemora una década dedicada al vino de autor con una nueva edición que reunirá a más de 40 viñas independientes de distintos valles del país, como Itata, Maule, Casablanca y Colchagua. El evento ofrecerá degustaciones ilimitadas, venta directa de botellas y la posibilidad de conocer a los propios productores detrás de cada proyecto.
La experiencia se complementa con una propuesta gastronómica a cargo de distintos emprendimientos, además de música en vivo y un ambiente pensado para recorrer y descubrir nuevas etiquetas. La entrada incluye copa y acceso a degustaciones durante toda la jornada. Bocas Moradas se realizará el 28 y 29 de marzo en Polo Apoquindo. Av Apoquindo 5421, Las Condes.
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