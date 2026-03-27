Guía de Ocio: Chupallas artísticas en la sombrerería

Las actividades que trae Santiago en 100 palabras, una feria con aires rurales, la muestra de Pérez de Arce y una degustación de vinos. Buenos panoramas para estos días.

Llega el campo y el otoño a la Feria Al Cateo

Gallinas con corona, espíritu de campo y más de 80 proyectos creativos marcan la nueva edición de Feria Al Cateo, que entre el 27 y el 29 de marzo, de las 11 a las 20 horas, transforma la calle Juan Bautista Pastene en un pequeño mundo rural.

La propuesta, organizada por Fundación Cultores junto a Casacostanera. La feria tendrá espacios ligados a la cocina de campo, con productos de huerta, panes, conservas y vinos de cepas sureñas; un sector dedicado al gallinero, con objetos y marcas inspiradas en lo avícola; además de espacios con muebles, antigüedades, diseño chileno, vestuario y accesorios.

También habrá un espacio para niños con libros, juegos y juguetes artesanales, se realizarán talleres de bordado, pintura de huevitos, trabajo en hoja de choclo, cuentacuentos y conversatorios. Entrada liberada.

Santiago en 100 Palabras propone más de 100 actividades para celebrar al libro

Durante todo abril. El inicio será el 1 de abril, con el Día del Cuento Breve, que incluirá escritura abierta al público, entrega de libros y la esperada charla de la escritora argentina Camila Sosa, cuyas entradas se agotaron en menos de 24 horas., además de encuentros online con autoras internacionales como Siri Hustvedt y la chilena Alia Trabucco.con inscripción previa, y forman parte de la convocatoria abierta del concurso, que recibe relatos hasta el 30 de abril. santiagoen100palabras.cl.

Arte y chupallas se toman La Sombrerería

Pintura y paja trenzada se encuentran en La circunferencia de la chupalla, la exposición de Andrés Vio que cruza arte contemporáneo y tradición campesina. En colaboración con el Museo Colchagua de la Fundación Cardoen, la muestra reúne obras y piezas artesanales que dialogan desde un elemento común: el círculo, clave tanto en la pintura como en la fabricación del sombrero. Un recorrido que pone en valor la manualidad, los saberes y la cultura rural chilena. Además, habrá talleres y conversatorios para profundizar en estos cruces.

Hasta el 31 de mayo con entrada liberada en la sombrerería y espacio cultural “Donde golpea el monito” en la calle 21 de mayo 707, a metros de la Plaza de Armas.







El Chile ancestral de José Pérez de Arce

La exposición Chile Precolombino, Ilustraciones de José Pérez de Arce, que reúne dibujos, obras y registros audiovisuales del destacado investigador. La muestra recorre décadas de trabajo dedicado al estudio de las culturas originarias de Chile y América, a partir de ilustraciones basadas en evidencia arqueológica y etnográfica.

Las piezas permiten imaginar formas de vida, prácticas y paisajes del pasado, combinando investigación con una propuesta visual que acerca el contenido al público. El Museo Andino está en la Viña Santa Rita y abre de martes a domingo, de 10:30 a 17:00 horas. La entrada es liberada.

Una década de degustación

Feria Bocas Moradas conmemora una década dedicada al vino de autor con una nueva edición que reunirá a más de 40 viñas independientes de distintos valles del país, como Itata, Maule, Casablanca y Colchagua. El evento ofrecerá degustaciones ilimitadas, venta directa de botellas y la posibilidad de conocer a los propios productores detrás de cada proyecto.

La experiencia se complementa con una propuesta gastronómica a cargo de distintos emprendimientos, además de música en vivo y un ambiente pensado para recorrer y descubrir nuevas etiquetas. La entrada incluye copa y acceso a degustaciones durante toda la jornada. Bocas Moradas se realizará el 28 y 29 de marzo en Polo Apoquindo. Av Apoquindo 5421, Las Condes.