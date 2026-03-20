Guía de Ocio: El documental de Netflix que explora la machosfera

Además vuelve Ch.ACO a Vitacura con su edición n°16 y la muestra del reino funghi en el MAC.

Ch.ACO-16 vuelve a Vitacura

De vuelta a su origen y en su versión más grande, entre el 25 y el 29 de marzo tendrá lugar la edición número 16 de la Feria Ch.ACO. Este año será posible recorrer galerías de 11 países que exhiben el trabajo desde artistas emergentes hasta nombres consolidados.

El programa incluye conversatorios con panelistas internacionales, performances y espacios gastronómicos, además de lugares para recrearse y compartir en familia. Son 5.500 m² de feria, convirtiéndose en la versión más grande de sus 16 años, emplazadas en Metropolitan Santiago, que será la sede oficial de la feria hacia adelante. Dentro de las galerías emergentes que debutan en esta edición destaca Cripta, una interesante propuesta liderada por tres mujeres sub30. Costanera Sur S.J.E. de Balaguer 5600, Vitacura, Santiago, Chile. Entradas disponibles en ticketmaster.cl







Cosmos y hongos

La exposición Fungi Cosmology llega al MAC de Parque Forestal y a la Galería Suizspacio. El proyecto presenta la investigación y creación artística que reúne a curadoras, artistas y científicos/as de Brasil, Suiza y Chile en torno a una reflexión colectiva sobre los hongos y su papel fundamental en los ecosistemas que habitan.





Los artistas Seba Calfuqueo (Chile), Jorgge Menna Barreto (Brasil), Maya Minder (Suiza) y Valentina Serrati (Chile) exponen prácticas que abordan cuestiones territoriales, ecológicas y culturales, con lenguajes artísticos como video, instalación, fotografía y escultura. Ambas exposiciones pueden visitarse de manera independiente, pero juntas configuran un sistema expositivo interconectado.



Una mirada a la machosfera

El prestigioso documentalista británico Louis Theroux se propuso adentrarse en esta esfera de machos que habitan Internet, verdaderos influencers que derraman misoginia y odio a millones de seguidores, muchos de ellos adolescentes, a través de las redes sociales.



Con genuino interés por entender a estos personajes e insólito acceso a ellos, la conversación de Theroux permite ver con asombro, humor, y a ratos horror, como Myron Gaines, Sneako (Nicolai Kennidan), Ed Matthews, e incluso sus parejas se expresan. Una interesante guía humana que invita a reflexionar. Louis Theroux: Dentro de la machosfera en Netflix.