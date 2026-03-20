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Guía de Ocio: El documental de Netflix que explora la machosfera

Además vuelve Ch.ACO a Vitacura con su edición n°16 y la muestra del reino funghi en el MAC.

Por: Sofía García-Huidobro

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 18:51 hrs.

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<p>Guía de Ocio: El documental de Netflix que explora la machosfera</p>

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