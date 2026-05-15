Diez años de la estética inconfundible de Kokoro
En una industria dominada por la producción masiva y las tendencias fugaces, Kokoro eligió otro camino: prendas hechas en talleres propios, telas seleccionadas personalmente en Italia y Nueva York, y una estética que convirtió el color y la singularidad en su sello. A 10 años de la marca, sus fundadores reflexionan sobre oficio, creatividad y permanencia.
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Más tarde se supo que buena parte de ese clóset provenía de Kokoro, la marca fundada en 2016 por Pola Morera e Ignacio Murúa, una dupla que durante la última década ha construido un universo fácilmente reconocible dentro de la moda chilena y que conquistó a celebridades tan distintas como Diana Bolocco y Amparo Noguera.
Antes de crear la firma, Pola Morero, periodista de profesión, trabajaba en el mundo financiero, específicamente en la Bolsa de Comercio. “Para mí, dedicarme a la moda fue seguir una pasión, pero también arriesgar todo lo que tenía hasta ese momento para ir detrás de algo que me hacía sentido desde lo más interno”, recuerda.
La decisión implicó empezar prácticamente desde cero: aprender procesos técnicos, viajar personalmente a buscar materiales y construir un taller propio para sostener un modelo de producción que, según explican, hoy es cada vez más difícil de mantener en Chile.
Desde el comienzo, Kokoro se aventuró por una producción más artesanal, personalizada y alejada de las dinámicas del fast fashion. La apuesta consistía en profundizar el producto: dedicarle a cada prenda un nivel de detalle, tiempo y dedicación que las grandes marcas simplemente no pueden permitirse.
La firma trabaja con fibras naturales y telas seleccionadas personalmente por Morera y Murúa en Nueva York e Italia. “No fue una decisión ética ni estética, sino más bien estratégica. La paradoja es que mantenernos pequeños nos hizo fuertes”, dice Ignacio Murúa, ingeniero comercial.
Contra el uniforme
La relación con sus clientas también se construyó desde la cercanía. Más que vender colecciones cerradas, Kokoro funciona muchas veces como un espacio de conversación y asesoría personalizada, donde las prendas se ajustan, transforman y dialogan con quien las usa.
El showroom opera con cita previa y es la propia Pola Morera quien suele atender personalmente. Con muchas clientas mantiene contacto directo -incluso por WhatsApp- y, cuando viaja a buscar materiales, no es raro que reciba encargos específicos de colores, estampados o telas. Esa relación constante también le ha permitido entender mejor cómo se comportan las prendas fuera del taller: cómo calzan, cómo envejecen y qué buscan realmente las mujeres que llegan a la marca.
La traducción literal de Kokoro es “corazón”, pero, como ocurre con muchos conceptos japoneses, el significado es más profundo. Habla de un lugar donde razón y emoción no están separadas; de aquello que conecta lo que uno siente, piensa y es. “También es un recordatorio permanente de que necesito seguir disfrutándolo; si desaparece la pasión o la creatividad, todo pierde sentido”, dice Morera.
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