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Diez años de la estética inconfundible de Kokoro

En una industria dominada por la producción masiva y las tendencias fugaces, Kokoro eligió otro camino: prendas hechas en talleres propios, telas seleccionadas personalmente en Italia y Nueva York, y una estética que convirtió el color y la singularidad en su sello. A 10 años de la marca, sus fundadores reflexionan sobre oficio, creatividad y permanencia.

Por: Por Josefina Hirane

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 18:35 hrs.

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<p>Diez años de la estética inconfundible de Kokoro</p>

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