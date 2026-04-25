El próximo CEO de Apple, John Ternus, se enfrenta a un momento decisivo en materia de IA

El sucesor de Tim Cook deberá guiar al fabricante del iPhone en medio de los cambios del sector.

John Ternus asumirá el cargo de director ejecutivo de Apple en septiembre, en un momento de tensión inusual para el gigante de Silicon Valley, que se enfrenta a dudas sobre su posición en el ámbito de la IA y a una cadena de suministro global más frágil.

Este ingeniero de hardware de 50 años, con 25 años de experiencia en la empresa fabricante del iPhone, ha vinculado discretamente su nombre a algunas de las mayores apuestas de Apple de la última década.

Pero para los inversores y los empleados, la transición pondrá a prueba si el negocio de la empresa -basado en la destreza en materia de hardware y la disciplina operativa- puede adaptarse a un sector que está siendo transformado por la IA generativa.

Apple ha sido más lenta que sus rivales a la hora de implementar funciones innovadoras de IA, lo que plantea dudas sobre si su próximo director ejecutivo deberá redefinir, en lugar de ampliar, la estrategia que la convirtió en un gigante de 4 billones de dólares.

“La pregunta es si tiene el valor necesario para tomar el tipo de decisiones audaces, y en ocasiones incómodas, que requiere la definición de una nueva plataforma”, escribió Francisco Jerónimo, de IDC. “Construir una plataforma de IA que los desarrolladores y las empresas adopten de verdad es un reto diferente”.

Sus compañeros lo describen como una persona tranquila y modesta que se ha labrado una reputación de competencia a medida que sus responsabilidades han ido aumentando.

“Es como un padre... simplemente un tipo agradable”, dijo un antiguo ejecutivo de Apple. “Curiosamente, es uno de los de la ‘vieja guardia’, pero al mismo tiempo sigue siendo bastante joven”.

“Es como un padre... simplemente un tipo agradable”, dijo un antiguo ejecutivo de Apple. “Curiosamente, es uno de los de la ‘vieja guardia’, pero al mismo tiempo sigue siendo bastante joven”.

Bajo la supervisión de Ternus como jefe de hardware, Apple ha experimentado con nuevos dispositivos para expandirse más allá del iPhone, al tiempo que ha lanzado modelos que se alejan de su típico ciclo anual.

Ha sido el rostro de esos cambios, incluyendo el iPhone Air “delgado” de Apple, lanzado a finales del año pasado, y el MacBook Neo, la incursión de la empresa en el segmento de los portátiles asequibles, que se presentó el mes pasado.

No todos ellos han sido éxitos rotundos. El iPhone Air, que supuso el mayor cambio de diseño del iPhone en años, resultó ser un relativo fracaso comercial. Las gafas Vision Pro, que también supervisó Ternus, registraron unas ventas decepcionantes.

Pero un antiguo compañero de trabajo afirmó que las habilidades técnicas de Ternus le permitirían distinguirse de sus dos predecesores, “desde el enfoque de Steve Jobs en la narración de historias sobre los productos y el marketing, hasta la excelencia operativa de Tim Cook... y ahora un equipo directivo profundamente arraigado en la ingeniería”.

Cook lleva mucho tiempo diciendo que su sucesor debería provenir de dentro de la empresa. Su mano derecha, Jeff Williams, dejó Apple en noviembre y posteriormente se incorporó al consejo de administración de Disney, lo que lo descartó como candidato.

Ternus se impuso entonces a otros altos ejecutivos de Apple más conocidos, entre ellos el responsable de software Craig Federighi y el jefe de marketing Greg “Joz” Joswiak.

“Esta empresa alcanzará cotas increíbles bajo el liderazgo de (Ternus)”, escribió Cook a los empleados el lunes. “Estoy deseando que lo conozcan tan bien como yo”.

“Esta empresa alcanzará cotas increíbles bajo el liderazgo de (Ternus)”, escribió Cook a los empleados el lunes. “Estoy deseando que lo conozcan tan bien como yo”.

“Durante un tiempo, podría haber sido Craig Federighi el sucesor, pero en mi opinión, metió la pata con la IA y Siri”, dijo un antiguo compañero. “Además, está más cerca de la jubilación”, a sus 56 años, añadió.

“Tengo mucha confianza en John como líder”, dijo otro empleado de Apple. “Elegir a alguien de dentro es otro ejemplo de que Apple se da cuenta de que no se le da bien integrar a ejecutivos externos en su cultura única... Creo que era el mejor candidato interno”.

Cook y el consejo de administración, por su parte, allanaron el camino para Ternus al incorporar una nueva generación de talentos a la cúpula de la empresa durante el último año. Entre ellos se encuentran el director financiero Kevan Parekh, el director de operaciones Sabih Khan, la consejera general Jennifer Newstead y el director de IA Amar Subramanya.

Nacido en California, Ternus es muy reservado en lo que respecta a su vida personal. Se incorporó a Apple en 2001, unos años después de graduarse en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Pensilvania.

Sus primeros 15 años en Apple transcurrieron en gran medida en la sombra. No fue hasta 2017 cuando hizo su debut en la conferencia anual de desarrolladores de Apple, un honor para las estrellas en ascenso.

Sus colegas afirmaron que fue su papel destacado en el giro de Apple, que pasó de los chips para PC de Intel a los chips propios alrededor de 2020, lo que consolidó su estatus como figura destacada en la empresa. El fabricante del iPhone apostó por que sus propios ingenieros de silicio pudieran construir chips competitivos frente a un gigante del sector, al tiempo que se pasaba a una nueva arquitectura subyacente.

La apuesta dio sus frutos, reduciendo los costes de externalización y otorgándole un control total sobre su hardware. Ternus se refirió posteriormente a este cambio como “uno de los cambios más profundos, si no el más profundo, en Apple, sin duda en nuestros productos en los últimos 20 años”.

En otra señal de que todo sigue como de costumbre, Johny Srouji, quien como ingeniero jefe de silicio de la empresa desde hace mucho tiempo trabajó en estrecha colaboración con Ternus para ejecutar esa estrategia, fue ascendido el lunes a director de hardware.

A finales del año pasado, a Ternus también se le encomendó la supervisión de los equipos de diseño de software de la empresa, justo cuando ésta se prepara para presentar una renovación de su asistente de voz Siri, considerada fundamental para demostrar que puede liderar el sector de la IA.

“Si lo hacemos bien, la gente ni siquiera se dará cuenta ni pensará en ello”, dijo Ternus en marzo sobre la estrategia de IA de Apple. “Simplemente tendrán una nueva función que empezarán a usar cada vez más porque les gusta de verdad”.

Aun así, los analistas están preocupados por la incapacidad de Apple para seguir el ritmo de sus competidores en el desarrollo de nuevo software de IA que pueda renovar sus productos y ayudar a defender su posición dominante en los dispositivos personales.

“La nueva Siri tiene que funcionar a la perfección y ser algo que la gente quiera usar”, afirmó Gene Munster, de Deepwater Asset Management.

“Después, tiene que empezar a incorporar talento externo, gente de empresas que dan prioridad a la IA... culturalmente, tienen que demostrar a la plantilla que se están reinventando”.