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Cómo se gestó el rearme de Agrosuper y quién es quién en la tercera generación que se asoma

Esta semana la firma anunció un cambio en su estructura corporativa, con la creación de una sociedad matriz, el recambio parcial del directorio y la incorporación a la mesa de un primer integrante de la tercera generación de la familia Vial. Tras este anuncio, hay una historia.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 4 de abril de 2026 a las 21:00 hrs.

Azucena González
<p>Cómo se gestó el rearme de Agrosuper y quién es quién en la tercera generación que se asoma</p>

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