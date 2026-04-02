Cómo se gestó el rearme de Agrosuper y quién es quién en la tercera generación que se asoma

A los pocos días de que muriera, en enero de 2024, Gonzalo Vial Vial, el fundador de Agrosuper, uno de sus más cercanos colaboradores, Fernando Barros Tocornal -hoy ministro de Defensa-, revelaba en entrevista con DF MAS que uno de los sueños del empresario era que la empresa tuviera profesionales independientes, pero también que estuviera toda la familia integrada.



A poco más de dos años de aquella partida del fundador, Agrosuper anunció un cambio trascendente respecto de la estructura con la que hasta ahora había funcionado: la existencia de una matriz, Empresas Agrosuper, de la que dependerán las unidades de carnes (Agrosuper) y la acuícola (AquaChile). Y como parte de este cambio, se produjo también una renovación del directorio. En la matriz, el presidente es Canio Corbo Lioi; en la vicepresidencia se sumó Enrique Ostalé, el exlíder de Falabella; por la familia quedaron los hijos del fundador, María del Pilar, María José y Gonzalo Vial Concha, y se sumó un integrante de la tercera generación, uno de los 16 nietos del fallecido fundador, Juan Pablo Vial Vial, hijo de María Cristina Vial Concha; y también Juan Claro González, María Eugenia Parot Donoso y Alfredo Ergas Segal.



Aunque el anuncio ocurrió esta semana, la gestación de este cambio tiene su punto de origen a fines de 2024, cuando a instancias y recomendación del presidente de la firma Canio Corbo Lioi, los cuatro hermanos Vial Concha tomaron la asesoría del abogado Juan Edgardo Goldenberg, lo que cristalizó en la elaboración de un nuevo Protocolo Familiar, que regirá la relación de esta familia empresaria. ¿Los pilares de este protocolo? Un acuerdo de buena convivencia y unidad familiar, donde asientan que buscan mantenerse juntos en Agrosuper y continuar el legado de su padre fallecido, y proyectan la integración de las futuras generaciones al negocio.



La “bajada” de todo esto fue generar esta estructura holding y proceder a hacer esta transición organizacional, con la asesoría del head hunter Spencer Stuart, con el consultor Pepe Barroilhet a cargo.



Personas que conocen de estas transformaciones explican que este protocolo no modificó los estatutos de Promotora Doñihue Limitada, la dueña de Agrosuper, donde participan los cuatro hermanos Vial Concha. Sus normas, quórums y cláusulas no fueron cambiadas, pero este nuevo paso sí generó un orden en los roles: dueños, directores y ejecutivos, con la consecuente reubicación de José Guzmán, un histórico alto ejecutivo dentro del grupo, como CEO en la matriz, que reporta a un directorio, y también queda como presidente de los directorios de las firmas de segmentos carnes y salmones.



El sentido de oportunidad de hacer también una renovación parcial del directorio, estuvo dado porque había al menos dos integrantes de la antigua mesa que habían manifestado abiertamente su interés de salir: Verónica Edwards y también Andrés Vial Sánchez, el cónyuge de María Cristina Vial Concha, que es la única de los cuatro hijos del patriarca que estuvo representada en el directorio por su esposo.



Y es en este cupo que ingresó ahora Juan Pablo Vial Vial, el primero de la tercera generación. Un abogado definido por personas que lo conocen como “mateo”, “sencillo” y que viene con una actitud de querer aprender, por lo que incluso pidió una inducción. De hecho, los Vial Concha consideran generar un programa de inducción en Agrosuper para la tercera generación, no obligatorio y que no significa que los 16 integrantes deban hacerlo en simultáneo, pues la idea es que esté diseñado para quienes muestren interés.

Porque entre los 16 descendientes hay bastante diversidad de caminos profesionales, que cruzan, entre otras, el arte y humanidades, el derecho, la psicología, el diseño, la arquitectura, la agronomía y la ingeniería.

Tres de la Uandes

Abogado de profesión, Juan Pablo Vial Vial se graduó de la Universidad de los Andes, y luego se especializó en España: cuenta con un MBA de EAE Business School en Madrid y un Máster de Alta Dirección de la Universidad Rey Juan Carlos.



Su carrera la comenzó en el estudio Barros & Errázuriz, que por años fue cercano al fallecido Gonzalo Vial Vial, pues su hoy exsocio, Fernando Barros Tocornal fue asesor directo del fundador de Agrosuper y quien figura como la primera opción para actuar como árbitro entre los herederos de Agrosuper en los estatutos de la ya mencionada sociedad Promotora Doñihue Limitada, que contiene las normas y manejo de los negocios de esta familia empresaria en diversas materias (integración del directorio, distribución de utilidades, disolución, etc).



En aquel bufete, Juan Pablo Vial fue procurador y luego asociado, para luego en España dedicarse al rubro inmobiliario. Fue director de proyecto en la firma Invierta Gestión y Asesoramiento S.L, en Madrid, desde la cual tuvo a su cargo un proyecto de segunda vivienda. Un rubro en el que adquirió especialización, pues en Chile ha publicado columnas de opinión en El Líbero, tribuna desde la cual ha abogado por la modernización de las operaciones inmobiliarias en la era digital.



A fines de 2023, fundó la consultora VA Legal, en sociedad con Manuel José Vial, que abarca varias áreas del derecho, con especialidad en proyectos agrícolas. Desde su vereda como abogado, Juan Pablo Vial ha posteado sobre varios tópicos contingentes. Por ejemplo, uno titulado “Cuando tu socio también es tu contraparte”, sobre la importancia de que en los pactos de accionistas haya reglas claras y anticipar escenarios desde el inicio. Tomando un caso concreto en que participó, expuso: “Al principio, todo era buena onda. Pero bastó que empezáramos a conversar sobre aportes futuros, salidas anticipadas o cómo incorporar eventuales nuevos socios, para que las diferencias afloraran. Uno quería reinvertir todo, otro buscaba liquidez a corto plazo, y el tercero quería dejar por escrito que, si surgía una oportunidad personal, podía vender su parte sin quedar atado a decisiones ajenas (…) Un buen pacto no se diseña pensando en que todo saldrá bien. Se diseña precisamente para que, si algo sale mal, el acuerdo no termine siendo el problema”.



Esta es una de varias publicaciones en las que ha abordado también el régimen empresa en un día versus el régimen tradicional, y que han sido reproducidos por su hermana Francisca, exalumna del Colegio La Cruz, de Rancagua, e ingeniera comercial también de la Uandes, quien en el pasado trabajó como analista de inversiones en Econsult, sacó un magíster en finanzas y hoy figura en Agrícola El Bosque.



Otra hermana de este clan es María Jesús, psicóloga de la Uandes, con un postítulo en psicoterapia psicoanalítica del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, y quien hizo su práctica en el Hospital del Salvador, también una pasantía en Agrosuper como analista de reclutamiento y selección, entre octubre 2020 y enero 2021, y hoy trabaja como psicóloga independiente en Rancagua.

Longacre Group, en Reino Unido, Estudio Valdés, arte y diseño

La rama de María del Pilar Vial, aporta cinco integrantes: María Catalina, Martín, Agustín, María Antonia y Francisco, todos Zegers Vial. De este grupo, quienes aparecen con una trayectoria laboral vinculada especialmente a los negocios son Martín y Francisco.



El primero estudió ingeniería industrial en la PUC, con especialidad en transporte y logística. Y pronto aterrizó de lleno en el mundo de los M&A. Trabajó en Econsult, y luego en Southern Cross, desde donde se desempeñó en un doble rol, como asesor de Capital Privado en esta gestora vinculada a Raúl Sotomayor y otros socios, y simultáneamente, como gerente de Desarrollo Corporativo en Esmax, la ex Petrobras Chile, vereda desde la cual trabajó en el proceso de desinversión de esta distribuidora de combustible, comprada por la saudí Aramco, participando en la transacción con bancos de inversión y el due diligence, así como fue partícipe de la expansión comercial de Rentas Comerciales Baker, la filial inmobiliaria de Esmax, hoy en venta.



Luego se fue a Reino Unido. Trabajó por corto tiempo en Appian Capital Advisory, en Londres, firma especializada en inversiones a largo plazo en el sector de minería y metales; hizo su MBA en London Business School y siguió radicado, hasta hoy, en esa ciudad, pues trabaja como senior associate en Longacre Group, firma de capital privado a largo plazo, centrada en la adquisición e inversión en empresas B2B de tamaño medio-bajo, en los sectores de atención médica, servicios empresariales, fabricación técnica y productos y servicios químicos especializados, mediante adquisiciones en Reino Unido y Europa.

Por su parte, Francisco José, ingeniero civil, en el pasado trabajó en Aqua Chile -en Memorias de 2019 y 2020 aparece en el equipo ejecutivo de esta compañía como gerente de Servicios a la Producción-, después se fue a la oficina de Estados Unidos y ahora regresó a Chile.



María Catalina es diseñadora de interiores; María Antonia es diseñadora de vestuario, trabajó en Saville Row y hoy está en Nu Skin. Y Agustín es arquitecto y hoy se desempeña en el Estudio Valdés.

El proactivo training de las Cousiño Vial

Las hijas que María José Vial tuvo con Emilio Cousiño Valdés, socio de la viña Cousiño Macul, son tres: María José, María Elisa y Sofía.



La primera, historiadora PUC, se formó también en Stanford Ignite, un programa especializado que combina estudios empresariales y emprendimiento, que funge como una especie de MBA acelerado de emprendimiento para personas que no necesariamente tienen formación empresarial formal, pero que necesitan esas herramientas para lanzar o escalar proyectos. Hace ocho años trabaja en Buk Chile.



María Elisa estudió fotografía y se desempeña en la Viña Cousiño Macul, mientras Sofía, diseñadora y publicista de la PUC, está vinculada a un emprendimiento que mezcla arte y diseño, Farfalla Collection, dedicada al arte funcional.



Personas que conocen a este clan explican que, si bien por sus respectivas profesiones las Cousiño Vial han estado más ligadas a afinidades humanistas, su padre se ha esmerado en que se formen en disciplinas cercanas a los negocios, finanzas, contabilidad y emprendimiento, previendo el rol que en el futuro deberán cumplir como herederas de esta tradición de negocios y empresa que les viene por lado materno y paterno. De allí que un rol en esta formación lo ha cumplido Andrés Chechilnitzky, un ingeniero civil industrial PUC y MBA de la UCLA, socio fundador de Brox Capital, quien en su calidad de asesor de todos los hermanos Cousiño, les ha dado mentorías también a esta rama de las hijas de Emilio Cousiño, en áreas como finanzas, contabilidad e inversiones.



Personas que conocen está relación explican que de las tres hermanas es María José quien más se ha involucrado en estos temas patrimoniales.

Agronomía y rodeo

Son cinco los hijos de Gonzalo Vial Concha, los Vial Lira: Paulina, Gonzalo, Diego, Sergio y María Cristina. Y aunque no todos terminaron sus carreras, cuatro de los cinco optaron por la carrera de agronomía en la Universidad Mayor. Así lo hizo Paulina, que no se recibió y en el pasado estuvo un tiempo trabajando en el grupo Graneles, ligado a su padre.



Gonzalo también estudió agronomía, trabajó un tiempo en ganadería, después en Graneles, se fue un año a estudiar inglés a Estados Unidos y al regreso desarrolló su propia importadora de carne (Mahuida), que hoy está al alero de Graneles.



Diego también estudio agronomía, y ahora está en Graneles desarrollando una nueva área más específica que los commodities, enfocada en nuevos desarrollos de nutrición animal. Sergio también estudió agronomía y sólo le falta recibirse, tras terminar los estudios. También se incorporó a Graneles, al área commodities, es director de esta compañía, y estuvo casi un año en Londres perfeccionando su inglés. La menor de este clan, María Cristina, está recién estudiado ingeniería comercial en la UDD.



Los tres varones de esta familia siguieron, además, los pasos de su abuelo en el rodeo, en la Asociación Santiago Poniente, que pertenece a la Federación de Rodeo.