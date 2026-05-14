Argentina aprueba RIGI de proyectos mineros San Jorge y Cauchari Olaroz por US$ 2.132 millones
El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que con estos proyectos ya son 16 los aprobados al RIGI por casi US$ 30.000 millones.
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El gobierno argentino aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto de cobre de Minera San Jorge por US$ 891 millones y la ampliación del proyecto de litio de Cauchari Olaroz con una inversión de US$ 1.241 millones.
Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X, en el caso del proyecto San Jorge, de la firma suiza Zonda Metals GmBH y la argentina Alberdi Energy, ubicado en la occidental provincia de Mendoza, su ingreso RIGI permitirá una de las primeras exportaciones de cobre del país.
En tanto, el RIGI de Cauchari Olaroz, de minera Exar (Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jemse) se trata de una ampliación del proyecto ubicado en la provincia de Jujuy, en el noroeste del país.
El ministro indicó que con estos proyectos -que generarán más de 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos-, ya son 16 los aprobados al RIGI por casi US$ 30.000 millones de dólares.
El RIGI es un régimen de incentivos impulsado por el Presidente Javier Milei, que brinda beneficios fiscales, legales y estabilidad a largo plazo a inversiones mayores a US$ 200 millones.
Argentina es el cuarto proveedor mundial de litio y, junto con Chile y Bolivia, forma el llamado "triángulo del litio", que concentra las mayores reservas globales de este metal blanco utilizado en vehículos eléctricos y otras tecnologías clave.
El país también exporta oro y plata y tiene proyectos de cobre de clase mundial en desarrollo, la mayoría de los cuales prevén comenzar a producir hacia 2030.
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