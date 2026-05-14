Mercado Libre y Aerolíneas Argentinas anuncian alianza con foco en envíos a la Patagonia argentina
El servicio está destinado para las ciudades de Ushuaia, Bariloche, Neuquén y Trelew, y contempla entre 15.000 y 16.000 envíos diarios con cinco frecuencias semanales.
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Como parte de su estrategia para reducir los tiempos de entrega en Argentina, Mercado Libre anunció la incorporación de transporte aéreo a su red logística local mediante una alianza con Aerolíneas Argentinas.
Según informó la compañía, la iniciativa busca acelerar las entregas en la Patagonia argentina, una de las regiones más complejas del país para la distribución de productos.
Con ello, la firma apunta a que los clientes puedan recibir sus compras en hasta 48 horas en ciudades como Ushuaia, Bariloche, Neuquén y Trelew. La operación contempla entre 15.000 y 16.000 envíos diarios y cinco frecuencias semanales.
El sistema ya se encuentra operativo. En el caso de Ushuaia y Bariloche, Aerolíneas Argentinas estará a cargo de los envíos mediante un esquema de Block Space Agreement, mecanismo que garantiza capacidad de carga en bodega independientemente de la ocupación de pasajeros.
Por otro lado, para Neuquén y Trelew, la compañía trasandina consolidó su primera red doméstica de carga aérea junto a Innova Logistic, firma logística de Mirgor que opera aviones cargueros de Aerolíneas Argentinas.
“La Patagonia siempre presentó desafíos logísticos enormes para el comercio electrónico. Con esta expansión buscamos reducir tiempos de entrega y mejorar el acceso a millones de productos para usuarios y vendedores del sur del país”, señaló el country manager de Mercado Libre Argentina, Adrián Ecker.
Con este anuncio, Argentina se convierte en el quinto país de la región donde Mercado Libre incorpora logística aérea y en el tercero con vuelos exclusivos, después de Brasil y México.
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