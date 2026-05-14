Parque Arauco inaugura ampliación en peruano MegaPlaza Ica tras inversión por US$ 17 millones
La nueva área comprende una ampliación de aproximadamente 6.500 metros cuadrados y fue diseñada con el objetivo de enriquecer la experiencia de los visitantes a través de la incorporación de una oferta renovada de marcas y servicios.
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En medio de su estrategia de crecimiendo en el mercado peruano, Parque Arauco anunció la inauguración de la ampliación de una nueva zona en el centro comercial MegaPlaza Ica tras una de aproximadamente US$ 17 millones.
De acuerdo con lo informado por la compañía de origen chileno, la nueva área comprende una ampliación de aproximadamente 6.500 metros cuadrados y fue diseñada con el objetivo de enriquecer la experiencia de los visitantes a través de la incorporación de una oferta renovada de marcas y servicios.
En esa línea, la zona recientemente habilitada suma restaurantes como Popeyes, KFC, Naruto, Máster Kong, Villa Chicken y Chili’s.
Por otro lado, en el segmento retail, la ampliación incorpora marcas como Kamill, Sicurezza, Kayser, Platanitos, Skechers, RKF, THNy Mi Farma Prime. Ello se suma a la evolución de Samsung a un formato de tienda más amplio.
“En Parque Arauco creemos firmemente en el potencial de las regiones. Esta ampliación en MegaPlaza Ica es una muestra concreta de nuestra apuesta por seguir invirtiendo en ciudades clave del país, contribuyendo a su desarrollo económico y social", señaló Alejandro Camino, Gerente General de Parque Arauco.
El ejecutivo agregó que "con este proyecto, buscamos consolidarnos como el mejor punto de encuentro de la ciudad, ofreciendo una experiencia cada vez más completa para nuestros visitantes”.
Según la firma, el proyecto responde a la visión de la compañía de crear espacios que integren comercio, entretenimiento y comunidad, para posicionar a MegaPlaza Ica como un punto de encuentro clave para los iqueños.
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