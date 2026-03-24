Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Congreso debate proyecto por alza de bencinas + Kast retira apoyo a Bachelet a la ONU + Dólar plan
Noticias destacadas
Gobierno ingresa proyecto para atenuar alzas de bencinas. El Gobierno ingresó por la Cámara de Diputados el proyecto con medidas para mitigar el fuerte incremento de los combustibles, el que aterriza tres anuncios específicos: entregar un aporte a los taxistas y taxistas colectivos; inyectar recursos al Fondo de Estabilización de Precios al Petróleo (FEPP); y suspender transitoriamente una exención tributaria del impuesto específico al diésel que beneficia a empresas no transportistas que utilizan dicha fuente energética.
Kast retira apoyo a Bachelet a la ONU. El Gobierno de Chile informó oficialmente que decidió retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas (ONU), hecha en conjunto con Brasil y México durante la presidencia de Gabriel Boric.
La incertidumbre del dólar. Mientras siguen resonando las declaraciones de Donald Trump sobre un diálogo con Irán para terminar con la guerra, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 912,07 lo que implica un retroceso de $ 1,98 respecto del cierre del lunes. El cobre Comex bajaba 0,7% a US$ 5,44 la libra y el petróleo Brent remontaba 2,8% a US$ 102,8 por barril.
- Ministro Poduje instruye desistimiento de millonaria expropiación de Club Hípico de Punta Arenas como parte del Plan de Ajuste Fiscal
- Más turnos de trabajadores y aumento en los pedidos a distribuidores de combustible: cómo se vive en las bencineras la mayor demanda de los automovilistas
- Renta 4 baja estimación del IPSA por precios de los combustibles y espera dos alzas de la TPM en el curso del año
- Ya van ocho: Gobierno oficializa uso de una nueva "bala de plata" y Jorge Trujillo asumirá como director del SII
- Ya van ocho: Gobierno oficializa uso de una nueva "bala de plata" y Jorge Trujillo asumirá como director del SII
- Kast y la histórica alza de los combustibles: “Son medidas duras, pero no podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos”
- Camioneros rechazan alza del diésel, evaluarán "acciones a seguir" y anticipan aumento de hasta 25% en el costo de la cadena logística
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ministro Poduje instruye desistimiento de millonaria expropiación de Club Hípico de Punta Arenas como parte del Plan de Ajuste Fiscal
En el proceso iniciado en la administración Boric se había fijado una indemnización de US$ 22,7 millones, pero el propietario busca al menos US$ 53,8 millones. “Lamentamos que el Sr. ministro cometa un error de interpretación, de manera de acelerar indebidamente un proceso”, dijo el abogado de la empresa tras la solicitud de retención del pago provisional.
Emprendedora peruana premiada por la NASA llega a Start-Up Chile con sus agentes de IA minera
Melissa Amado, CEO de Genius Mining AI, ya ejecuta proyectos con BHP Escondida y Gold Fields en Chile. Su startup apunta a resolver un dolor que le cuesta US$ 400 millones anuales a la industria.
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete