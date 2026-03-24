Gobierno ingresa proyecto para atenuar alzas de bencinas. El Gobierno ingresó por la Cámara de Diputados el proyecto con medidas para mitigar el fuerte incremento de los combustibles, el que aterriza tres anuncios específicos: entregar un aporte a los taxistas y taxistas colectivos; inyectar recursos al Fondo de Estabilización de Precios al Petróleo (FEPP); y suspender transitoriamente una exención tributaria del impuesto específico al diésel que beneficia a empresas no transportistas que utilizan dicha fuente energética.

Kast retira apoyo a Bachelet a la ONU. El Gobierno de Chile informó oficialmente que decidió retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas (ONU), hecha en conjunto con Brasil y México durante la presidencia de Gabriel Boric.

La incertidumbre del dólar. Mientras siguen resonando las declaraciones de Donald Trump sobre un diálogo con Irán para terminar con la guerra, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 912,07 lo que implica un retroceso de $ 1,98 respecto del cierre del lunes. El cobre Comex bajaba 0,7% a US$ 5,44 la libra y el petróleo Brent remontaba 2,8% a US$ 102,8 por barril.