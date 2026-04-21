Minuta de economistas de la oposición calcula que la reforma de Kast reducirá los ingresos fiscales. El reporte -elaborado entre otros por la exsubsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y los excoordinadores de Política Tributaria de la cartera, Nicolás Bohme y Diego Riquelme-, parte enfatizando que la iniciativa propuesta involucra una pérdida de ingresos fiscales del orden de los US$ 4.400 millones anuales en régimen (1,2% del PIB), equivalente a 7% de la recaudación tributaria anual.

Garrigues anuncia fusión con BSVV. La firma internacional de servicios legales y fiscales Garrigues y Barros, Silva, Varela & Vigil (BSVV), estudio jurídico multiservicio con más de una década de trayectoria en el mercado legal chileno, llegaron a un acuerdo para la integración de sus prácticas en Chile, que operarán bajo la marca Garrigues, y se convertirá en uno de los estudios jurídicos más grandes del país.

La incertidumbre del dólar. Tras datos de consumo que sorprendieron al alza en Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 895,12 lo que implica un laza de $ 12,65 respecto al cierre del lunes. Mientras que el cobre Comex retrocedía 0,3% a US$ 6,09 por libra.