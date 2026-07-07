Tasas hipotecarias se mantienen bajo 4% y anotan su menor nivel desde 2021. Las condiciones de financiamiento para la compra de viviendas continúan mostrando señales de mejora. Según las cifras publicadas este martes por el Banco Central, la tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios se ubicó en 3,97% durante junio, manteniéndose por tercer mes consecutivo bajo el umbral de 4%. Si bien el indicador registró un leve incremento respecto de mayo, cuando alcanzó 3,96%, se mantiene significativamente por debajo del 4,39% anotado en igual mes del año pasado.

Multinacional canadiense de logística adquiere firma chilena de última milla. Drivin, empresa fundada en 2015 por Ernesto Goycoolea y Nicolás Kunstmann, fue adquirida por Descartes, firma de origen canadiense enfocada en la red de logística global. El acuerdo, dio a conocer la compañía chilena, se pactó por cerca de US$ 30 millones, los que se sumarán a un esquema de ganancia complementaria según rendimiento, por otros US$ 5 millones, “sujeto a objetivos basados en ingresos en los primeros dos años posteriores a la adquisición”.

Cómo sigue el dólar. En línea con una estabilización de la divisa y del cobre en los mercados internacionales, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 925,48 lo que implica una caída de $ 2,63 respecto al cierre del lunes. Mientras, los futuros del cobre en el mercado Comex subían 0,16%, a US$ 6,24 por libra.