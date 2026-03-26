El Consejo Fiscal alerta que la meta presupuestaria podría incumplirse por un cuarto año. En el reporte, la entidad argumenta que, en base a los datos de Dipres, se desprende para este año un nuevo incumplimiento de la meta de balance estructural, la cual de materializarse sería el cuarto año en hilera en que no se cumplen las proyecciones. En 2025, el déficit estructural alcanzó un 3,6% del PIB, en circunstancias de que la meta original era -1,1%.

Congreso aprueba ayudas por alza de combustibles. El Congreso despachó a ley anoche la propuesta del Gobierno con un set de medidas para contener el impacto de la histórica alza de los combustibles. Esto, luego de que tanto el Senado como la Cámara de Diputados visaran la iniciativa legal, que incluye un bono de $ 100 mil para taxistas y transporte escolar y bajar precio de parafina a menos de $ 1.000.

La incertidumbre del dólar. En momentos en que las advertencias de Donald Trump a los iraníes están inquietando al mercado, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 930,10 lo que implica un alza de $ 12,44 respecto al cierre del miércoles. Los precios del cobre disminuían 0,7%, a la vez que el petróleo Brent repuntaba 4,1% a US$ 106,3 por barril.