Claves del Congreso: La mirada del mundo político está en el eventual ingreso del proyecto misceláneo

Además, una serie de ministros continuarán sus visitas a ambas cámaras del Parlamento.

Esta semana, el Congreso Nacional retoma su agenda legislativa con proyectos que viene de legislaciones anteriores; sin embargo, el foco de la labor parlamentaria podría cambiar si este martes ingresa el proyecto misceláneo, con el que el Gobierno enfrentará la reforma tributaria yu otras materias en que le parece urgente avanzar y que denominó de “reconstrucción”.

En cuanto ingrese esta iniciativa debería ser despachada a la Comisión de Hacienda de la Cámara, corporación por la que ingresaría, y ya toda la atención política estará enfocada en este tema.

Sin embargo, los ministros de las diferentes carteras continuarán visitando las comisiones de sus respectivas carteras. Esta semana, los secretarios de Estado acudirán especialmente a la Cámara Alta. Este lunes, llegarán al Senado los ministros de Mujer, Judith Marín; Medio Ambiente, Francisca Toledo; Salud, May Chomalí; Desafíos del Futuro, la ministra de Ciencia Ximena Linconao.

El martes visitarán el Senado el ministro de Economía, Daniel Mas; de Vivienda, Iván Poduje; Comisión de Familia, ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; Comisión de Constitución, ministro de Justicia, Fernando Rabat; Comisión de Relaciones Exteriores, canciller Francisco Pérez; y, Comisión de Gobierno, ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Para el miércoles 08, en tanto, la Comisión de Minería y Energía recibe a la ministra de Energía, Ximena Rincón; al ministro de Transportes, Louis de Grange; de Obras Públicas, Martín Arrau; Comisión de Pesca, al subsecretario de la cartera, Osvaldo Urrutia.

Por otro lado, la Comisión de Hacienda recibe el miércoles 08 al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para analizar la situación fiscal.

Agenda de la Cámara

Martes 07 de abril, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recibe al ministro de la cartera, Louis de Grange Concha.