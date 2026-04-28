Hacienda y diputados activan este martes mesa técnica de asesores por proyecto de reconstrucción

Un hito se marcará la jornada de este martes en el marco de la tramitación de la ley de reconstrucción y reactivación nacional, ingresada al Congreso por el gobierno la semana pasada.

A las 15 horas, en la sede del Ministerio de Hacienda se desarrollará la primera reunión del equipo de asesores de los parlamentarios de la comisión de Hacienda de la Cámara con representantes del Ejecutivo, dando forma al acuerdo alcanzado la semana pasada entre el ministro del ramo, Jorge Quiroz, y el presidente del grupo parlamentario, Agustín Romero.

Este lunes, las partes terminaron de cerrar el listado de asesores que representarán a los legisladores, en un grupo que estará abocado a revisar el articulado del proyecto y su informe financiero. Este último, objeto de polémica debido al impacto recaudatorio de las fuertes bajas de impuestos.

Así, los nombres definidos fueron Juan Eduardo Guzmán y Macarena García por el diputado Romero; Octavio Olguín por el legislador José Carlos Meza; Rafael Cruzat y Gerardo Montes por Fernando Ugarte; Carolina Fuensalida por Jaime Coloma; Claudia Hurtado en representación de la diputada Flor Weisse; Jorge Mera por Diego Schalper; José Ignacio Musalem y Rocío Cantuarias por Pier Karlezi; Alejandra Leiva por Juan Marcelo Valenzuela; Cristián Cataldo y Nicolás Bohme en representación de Boris Barrera; Jorge Berríos y Francisco Castillo por Carlos Bianchi; y el diputado Eduardo Durán se representará a sí mismo en la instancia.

Por Hacienda, participarán de la cita la coordinadora legislativa, Bárbara Bayolo; el coordinador de Política Tributaria, Sebastián Vallebona; el coordinador macroeconómico, Alejandro Guin-Po; el asesor legislativo de Quiroz, Felipe Donoso; y el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Ignacio Llodrá. La comisión trabajará durante esta semana, aprovechando el receso distrital del Congreso.