Los contribuyentes tienden a perder ante el Fisco en los Tribunales Tributarios, excepto cuando reclaman por los avalúos de sus propiedades

El Observatorio Judicial analizó más de 12 mil sentencias en la Justicia Tributaria y Aduanera entre 2012 y 2025.

No es extraño que los contribuyentes tengan diferencias en su relación habitual con el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR), en temas tan diversos como el pago de contribuciones, fiscalizaciones o cobros de multas, por citar los más comunes.

Para resolver dichas disputas, existen desde inicios de los 2010 los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), que son órganos jurisdiccionales de justicia que buscan mediar entre personas, empresas y las autoridades tributarias.

¿Cuál ha sido la dinámica de los fallos de estas entidades? ¿Fallan más a favor del contribuyente o del Fisco? Esas son algunas de las preguntas que buscó responder el Observatorio Judicial.

En un informe, denominado "Radar tributario 2026: análisis de los resultados del sistema de justicia tributaria, período 2011-2026", el observatorio analizó 12.770 fallos de los TTA entre 2010 y enero de 2026, abarcando toda la historia desde que existe la justicia especializada, para así detectar tendencias en materia de fallos, revelando una conclusión llamativa.

En general, la justicia tiende a fallar a favor del Fisco en las distintas causas y, en consecuencia, en contra los contribuyentes; pero la dinámica se revierte cuando se analizan los fallos en materia de bienes raíces, donde los TTA tienden a favorecer a las personas en sus reclamaciones.

Este último análisis comprende un total de 942 sentencias dictadas por los TTA en procedimientos por reclamo de avalúos fiscales. Del conjunto, 430 concluyeron con el rechazo del reclamo del contribuyente (45,6%), 230 con su acogimiento total (24,4%) y 282 con acogimiento parcial (29,9%).

Agrupados los resultados favorables -acoge y acoge parcial-, la tasa de éxito alcanza un 54,4% a favor de personas y empresas, lo que convierte al reclamo de avalúos en el único procedimiento ante los TTA en que los contribuyentes obtienen un resultado favorable en más de la mitad de los casos.

"Esta cifra, sin embargo, debe matizarse: el peso del acogimiento parcial (29,9%) es considerablemente mayor que en los demás procedimientos, lo que sugiere que los tribunales tienden a corregir parcialmente las tasaciones antes que revertirlas por completo", agrega el análisis.

Al desagregar por sede jurisdiccional, las diferencias resultan significativas, concluye el observatorio.

El Tribunal de Arica y Parinacota registra la tasa favorable más alta con un 92,9%, aunque sobre una muestra de 28 casos, donde destaca un marcado predominio del acogimiento parcial (64,3%). El Tribunal de Coquimbo, con 87 causas, alcanza un 75,9% de resultados favorables y presenta la mayor proporción de acogimientos totales entre los tribunales de volumen medio (35,6%).

En el extremo opuesto, el Cuarto Tribunal Metropolitano exhibe apenas un 12,6% de resultados favorables al contribuyente en bienes raíces -la tasa más baja del sistema- pese a resolver 95 causas, con una tasa de rechazo del 87,4%. El Tercero Metropolitano, con un 32,4% de resultado favorable sobre 34 casos, confirma el patrón ya observado en otros procedimientos de ubicarse entre las sedes "más severas", dice el estudio.

Situación por cada tribunal

Para poner en contexto el reporte, el observatorio hace referencia a un informe que publicó en 2018 -"Tribunales Tributarios y Aduaneros, ¿en peligro de extinción?-, en el que concluía que entre 2013 y 2017 los ingresos de causas a la justicia especializada disminuyeron un 56%.

Como posible explicación, en aquella ocasión se postuló que dado que los TTA resolvían el 70% de las veces a favor del SII y que durante el tiempo de litigación rige un interés fiscal del 18% anual, la comunidad jurídica habría internalizado la escaza conveniencia de recurrir a dicha instancia.

Sin embargo, en el nuevo reporte y al analizar estos ingresos durante el período 2013-2025, el observatorio distingue dos etapas de comportamiento "radicalmente diferentes".

La primera se caracteriza por una sostenida caída de ingresos entre los años 2013 y 2021, con una disminución acumulada del 65%. La segunda, en cambio, muestra una tendencia opuesta: entre 2021 y 2025 los ingresos aumentaron en un 110%, pasando de 851 causas a 1.789.

"Este cambio de tendencia pone en duda la tesis de que los contribuyentes dejaron de recurrir a los tribunales debido a la baja probabilidad de éxito. En consecuencia, surge la necesidad de realizar un análisis más detallado y completo sobre la justicia tributaria", señala el reporte.

Ahora, al desagregar los resultados por tribunal, el informe muestra que el resultado de una reclamación varía considerablemente según la sede jurisdiccional en la que recae.

Así, mientras el TTA de Arica y Parinacota registra una tasa de éxito total del 71,2% a favor del contribuyente, el Tercer Tribunal Metropolitano alcanza sólo un 26,7%, lo que configura una diferencia superior a 44 puntos porcentuales entre ambos extremos.

Un dato adicional, dice el Observatorio Judicial, es que los tribunales con mayor volumen de causas tienden a presentar tasas de éxito más bajas para los contribuyentes: de los cuatro TTA de la Región Metropolitana que concentran en conjunto el 48,4% de las sentencias, tres se ubican en el tercio inferior del ranking.

En sentido inverso, tribunales con menor carga, como Los Ríos (58,7%), Maule (58,8%) y Aysén (56,8%), se sitúan consistentemente por sobre el promedio nacional de 43,6%.

Panorama general

Como un todo, el observatorio analizó todos los fallos y los agrupó de la siguiente manera: reclamación general (5.446), aplicación general de sanciones (916), reclamación especial de multas (840), reclamo de avalúos de bienes raíces (942), resoluciones de las Cortes de Apelaciones (3.547) y recursos de casación ante la Corte Suprema (1.024).

En primera instancia, los resultados varían según el procedimiento: la tasa de éxito del contribuyente alcanza un 43,6% en reclamación general, desciende al 37,7% en multas y apenas al 16% de absoluciones en sanciones. El reclamo de avalúos constituye la excepción, siendo el único procedimiento con resultado favorable mayoritario (54,4%).

En segunda instancia, las Cortes de Apelaciones confirman lo resuelto en un 77,7% de los casos y, cuando revocan, favorecen al SII en un 55% de las revocaciones.

La Corte Suprema, por su parte, acoge apenas el 5,9% de las casaciones interpuestas por contribuyentes y el 12,6% de las del SII.