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Nicolás Bohme, economista y exco-coordinador de Política Tributaria de Hacienda: “Lo del gobierno es una apuesta temeraria con consecuencias delicadas para el Fisco”

El también asesor técnico de la centroizquierda cree que se podrían buscar maneras de aumentar el PIB de largo plazo sin el impacto sobre las finanzas públicas que generaría la ley de reactivación.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Lunes 27 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Sebastian Valdenegro
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

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