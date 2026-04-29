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Oposición contraataca e incluye el informe financiero entre las 23 inconsistencias que detecta en la propuesta de reactivación

La minuta elaborada por asesores fue presentada en el marco de la mesa de representantes técnicos ayer en Teatinos 120.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Miércoles 29 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Oposición reforma tributaria Reactivación gobierno Sebastian Valdenegro
<p>Los asesores de oposición han sostenido reuniones también con sus partidos en las últimas semanas. Foto: Aton.</p>

Los asesores de oposición han sostenido reuniones también con sus partidos en las últimas semanas. Foto: Aton.

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