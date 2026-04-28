“Tanto necesarias como atractivas”: cámaras extranjeras valoran foco en inversión en proyecto del gobierno

Seis asociaciones comerciales expusieron su visión acerca de la la invariabilidad tributaria y la reducción en tiempos de permisos sectoriales.

Las medidas proinversión incluidas por el gobierno en el proyecto de ley de reconstrucción y reactivación de la economía recibieron el visto bueno de parte de la cámaras de comercio internacionales.

Distintas asociaciones presentes en el país destacaron que el contenido de la iniciativa avanza en la certeza jurídica, así como en procesos eficientes y marcos regulatorios predecibles.

Con el fin de promover el crecimiento económico y el empleo, el Ejecutivo incluyó entre sus propuestas el establecimiento de la invariabilidad tributaria, una figura que regiría desde el 1 de enero de 2027 tanto a inversionistas locales como extranjeros, y que asegura una carga total máxima de impuestos a la renta por 25 años, siempre y cuando el monto supere un mínimo de inversión de US$ 50 millones.

A esto se uniría la idea de reducir de dos años a seis meses el plazo de invalidación de los permisos sectoriales otorgados por parte de la misma administración que los otorgó en primer lugar, de dos años a seis meses.

Ambas son acciones clave para los inversionistas extranjeros, ya que las cámaras reconocen que Chile poseé una institucionalidad sólida, pero advierten que los tiempos de tramitación de autorizaciones para un proyecto se han convertido en un desafío en los últimos años.

La cartera de proyectos de inversión extranjera terminó el año pasado con US$ 65.689 millones y fue 16,8% más alta que en 2024, de acuerdo con InvestChile. Los principales países de origen fueron Estados Unidos (US$ 19.090 millones), Dinamarca (US$ 11.307 millones), Reino Unido (US$ 7.658 millones), Canadá (US$ 7.361 millones), China (US$ 4.227 millones) y España (US$ 3.432 millones).

Más atrás se ubican Brasil, Arabia Saudita, Italia y Francia.

Nicolás Goldstein, presidente de Amcham Chile. Foto: Julio Castro

Amcham: “Apuntan a lo que el inversionista de largo plazo evalúa al decidir dónde desplegar capital”

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham Chile) valoró las medidas propuestas por el Ejecutivo y destacó que incluso la misma asociación ha planteado que la permisología y la previsibilidad tributaria son dos de los principales habilitadores para destrabar la inversión en Chile.

“Avanzar en invariabilidad y en reducción de plazos sectoriales apunta a lo que el inversionista de largo plazo evalúa al decidir dónde desplegar capital: certeza en las reglas y tiempos razonables de ejecución de los proyectos”, dijo el presidente de AmCham Chile, Nicolás Goldstein.

A su juicio, lo importante será que las iniciativas se traduzcan en mecanismos efectivos de implementación, que permitan dar “señales claras, estables y oportunas”.

“El desafío es convertir ese interés en inversión efectiva”.

Goldstein destacó que Estados Unidos es el principal origen de inversión extranjera con más de US$ 19 mil millones en proyectos y que en los últimos meses se ha confirmado el interés por desarrollar proyectos de largo plazo en el país.

“El desafío es convertir ese interés en inversión efectiva, y para eso es clave avanzar en habilitadores como certeza jurídica, eficiencia en los procesos de permisos y marcos regulatorios predecibles”, explicó.

Así, manifestó que si bien el país posee una institucionalidad sólida, elemento que lo diferencia en la región, todavía quedan pendientes en la certeza jurídica.

“Hoy uno de los principales desafíos está en la previsibilidad de los procesos de inversión, especialmente en materia de permisos, donde los plazos y la coordinación institucional inciden directamente en la percepción de riesgo”.

Patricia Núñez, presidenta de la Cámara Chileno Canadiense

Canadá: “Resulta esencial que el régimen de invariabilidad esté vigente al momento de la repatriación de los capitales invertidos”

Por el lado de la Cámara Chileno Canadiense resaltaron la importancia de que, en un mundo en el que los países compiten por la inversión, Chile dé garantías de estabilidad, algo que entregaría la invariabilidad tributaria.

De esta forma, frente a la medida propuesta, la presidenta de la asociación, Patricia Núñez, precisó que más que el plazo propuesto de 25 años, debiese consagrarse dicha estabilidad durante toda la vida útil del proyecto.

“En efecto, por ejemplo, en materia minera, los proyectos pueden fácilmente extenderse más allá del plazo de 25 años y resulta esencial que el régimen de invariabilidad tributaria esté vigente al momento de la repatriación de los capitales invertidos, lo que ocurre al término de la vida de un proyecto”, explicó.

“Los capitales canadienses se han estado reorientando en términos de inversión en virtud del complejo panorama geopolítico”.

Mientras que en materia de permisos “es necesario abordar el problema”, incluyendo temas como plazos, discrecionalidad administrativa excesiva, “y tantos otros que estaban operando como verdaderos desincentivos a la inversión”.

Así, destacó que en el actual escenario internacional -con la guerra en Irán, alza en el precio de petróleo y efectos en la inflación- “Chile tiene una tremenda oportunidad”.

“Los capitales canadienses se han estado reorientando en términos de inversión en virtud del complejo panorama geopolítico, por lo que una parte importante de dichos capitales podría verse incentivada a ingresar a Chile si solucionamos los problemas que estaba causando la permisología, si nuestras tasas de impuesto a la renta se posicionan dentro de los márgenes de la OCDE -materia que el proyecto aborda– y si, además, Chile puede volver a ofrecer invariabilidad tributaria”, dijo.

Cornelia Sonnenberg, directora ejecutiva de AHK Chile

Alemania: “Facilita atracción de inversiones y la ejecución de proyectos”

La Cámara Chileno-Alemana (AHK Chile) valoró todas las iniciativas que fortalezcan la certeza y previsibilidad del entorno de inversión y consideraron que la invariabilidad tributaria y la reducción en los tiempos de tramitación sectorial “van en la dirección correcta” respecto a mejorar la competitividad del país.

La directora ejecutiva de AHK Chile, Cornelia Sonnenberg, indicó que uno de los factores más relevantes para la toma de decisiones de inversión es contar con reglas claras, estables en un horizonte de tiempo razonable y procesos eficientes.

“En ese sentido, avanzar en mayor certeza regulatoria y en una institucionalidad más ágil facilita atracción de inversiones y la ejecución de proyectos cuyo horizonte de evaluación es mayor”, dijo.

Con todo, precisó que es clave que las iniciativas se implementen resguardando estándares de calidad, sostenibilidad y participación, elementos que hoy son parte central de las decisiones empresariales.

“En el caso específico de Alemania, enfrentamos un desafío especial: lograr un acuerdo bilateral para evitar la doble tributación, condición esencial para poder impulsar una mayor inversión alemana en Chile”, agregó.

Acerca del actual panorama de inversión que observa en Chile, expresó que el país sigue posicionándose como destino de interés para proyectos de mediano y largo plazo. No obstante, la región hoy es más competitiva y los inversionistas evalúan con mayor detenimiento los marcos regulatorios y tiempos asociados al desarrollo de proyectos.

“En este contexto, se observa espacio para una evolución mayor de la inversión extranjera, no solo directa sino también indirecta”, señaló.

Paul Miquel, Presidente de la Cámara Franco-Chilena para el Comercio y la Industria

Francia: “Chile tiene el hardware para liderar, pero necesita actualizar su software”

Desde la Cámara Franco Chilena para el Comercio y la Industria (CCI) destacaron las medidas como “opciones tanto necesarias como atractivas”, ya que abordan el “costo de oportunidad” actual para invertir en Chile.

Sobre invariabilidad tributaria, dijeron que la certeza en los flujos de caja es fundamental, en especial para proyectos de gran escala en minería, energía e infraestructura, que tienen expectativas de retorno de entre 20 a 30 años.

“No se busca necesariamente pagar menos, sino saber con exactitud cuánto se pagará en el tiempo, de manera de asegurar la sostenibilidad del modelo financiero”, indicaron.

La CCI también valoró la reducción de tiempos de tramitación, ya que los plazos prolongados “actúan en la práctica como un impuesto invisible (...) Un problema que demora años en ser aprobado corre el riesgo de quedar obsoleto tecnológicamente antes de su ejecución”.

En materia de certeza jurídica, Chile se sigue viendo como una fortaleza institucional robusta, pero con sectores en los que hace falta una mayor claridad regulatoria para fortalecer la confianza de los inversionistas.

La incertidumbre asociada no necesariamente proviene de la ley, sino de su aplicación, donde la discrecionalidad administrativa, los cambios en criterios de evaluación o decisiones técnicas durante el proceso “se pueden ver influenciados por factores políticos”.

“Chile tiene el hardware -instituciones sólidas y recursos- para liderar, pero necesita actualizar su software -regulación y gestión- para evitar que el capital se desvíe hacia otros destinos”, señalaron. Para la CCI el desafío yace en reactivar la inversión, retomar el crecimiento y avanzar en la creación de empleo de calidad.

Selma Nunes, presidente de la Cámara Chileno Brasileña de Comercio

Brasil: “Son un estándar de oro en la región de América Latina”

La Cámara Chileno Brasileña de Comercio tiene una mirada optimista. En un contexto de incertidumbre global, consideraron que las medidas para garantizar la invariabilidad tributaria y reducir los tiempos de los permisos “son un estándar de oro en la región de América Latina”.

“Para el inversionista brasileño la propuesta chilena es altamente seductora, porque posibilita la planificación financiera real, la posibilidad de proyectar el flujo de caja a 10 o 15 años sin que el Ebitda se vea afectado por cambios súbitos”, afirmó la presidenta de la cámara, Selma Nunes.

Brasil es uno de los principales socios comerciales de Chile con uno de los stocks más altos en territorio nacional, pero es además el destino que más recibe inversiones chilenas, con cifras que superan los US$ 35 mil millones.

Los inversionistas brasileños ven a Chile como un hub de servicios y energía más que como un mercado de consumo, y tienen un fuerte interés en la integración aeronáutica, proyectos de hidrógeno verde, transmisión eléctrica, data centers y fintech.

Para ellos, la reducción de plazos en la entrega de permisos es el punto que más genera entusiasmo, ya que más que ser un ahorro de días, corresponde a un cambio estructural que permite reducir la incertidumbre, un “costo oculto” que a veces pesa más que los impuestos. Ahora el empresario brasileño de sectores estratégicos busca reglas claras y una ejecución rápida.

“Brasil ve a Chile como su socio más confiable en la región”, señaló Nunes, y explicó que si bien ha habido una serie de debates en torno a la normativa, “para el observador externo, el hecho de que las reglas de cambio estén claramente definidas es, en sí mismo, una forma de certeza jurídica”.

Mientras Chile logre consolidar aquella “vía rápida” para las inversiones, seguirá ubicándose como el destino prioritario para las multinacionales brasileñas. “La percepción de que el país es business-friendly sigue siendo la más sólida de América del sur”, agregó Nunes.

Juan Carlos Fisher, Presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena

Perú: “Lo que beneficia el clima de inversión en Chile nos beneficia a nosotros”

Desde la Cámara de Comercio Peruano-Chilena valoraron las iniciativas del gobierno, afirmando que se trata de señales concretas que el mundo empresarial peruano estaba esperando para tomar decisiones de inversión con más confianza.

“Lo que beneficia el clima de inversión en Chile nos beneficia directamente a nosotros también”, señaló el presidente de la cámara, Juan Carlos Fisher.

Frente al ámbito de las inversiones, la organización lo definió como una percepción de “optimismo cauteloso”, basado en que Chile sigue siendo uno de los destinos más atractivos para el empresariado peruano y medidas de este tipo refuerzan aquella percepción.

Para 2026 espera una mejora sostenida en el clima de confianza aunque estima que los efectos concretos en cifras de inversión se consolidarán de manera gradual a medida que el proyecto avance en el Congreso y las normas entren en vigencia.

Sobre la certeza jurídica, Fisher reconoció que, si bien Chile tiene bases institucionales sólidas, los últimos años generaron inquietud en el mundo empresarial.

“Las reformas tributarias sucesivas y la complejidad en la entrega de permisos crearon un clima de mayor cautela a la hora de invertir”, sostuvo.

“Lo importante es que Chile está reconociendo esos desafíos y actuando en consecuencia, y eso es precisamente lo que un socio estratégico espera ver”, afirmaron.