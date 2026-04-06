Guerra tensiona precio de fertilizantes y efectos podrían sentirse en los cultivos del país en otoño-invierno
Desde Odepa señalaron que los alimentos no subirán de inmediato ni en la misma proporción, ya que el efecto se debería dar en la próxima producción.
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La guerra en Irán ha presionado con fuerza los precios del petróleo, pero su impacto se extiende más allá del ámbito energético.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó hace unas semanas que el precio de los fertilizantes ha tenido un alza debido a las perturbaciones en el estrecho de Ormuz. La urea granular en Medio Oriente subió 19% en la primera semana de marzo, mientras que los valores de la urea egipcia se dispararon 28%.
El organismo proyectó que las cotizaciones mundiales de los fertilizantes podrían ser, en promedio, entre 15% y 20% más altos en el primer semestre de 2026 si la crisis persiste.
Con todo, la FAO también informó que el índice de precios de los alimentos escaló por segundo mes consecutivo y alcanzó los 128,5 puntos en marzo, tres puntos por encima del nivel de febrero. Esto, debido a las presiones relacionadas con la energía sobre los aceites vegetales y el azúcar.
Desde la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) señalaron que en 2025 Chile importó 1.152.384 toneladas de fertilizantes de uso agrícola e industrial. En tanto, el alza del crudo ya estaría teniendo dos efectos en el comercio de fertilizantes: uno, en la distribución; y, otro, en la producción.
20% subiría el precio mundial en la primera mitad del año
“En la fabricación de fertilizantes fosfatados, un subproducto del procesamiento del petróleo, se utiliza para producir estos fertilizantes y el menor flujo internacional está generando restricciones de oferta de ese insumo, lo que también limita la producción” de los mismos, explicó la directora (s) de Odepa, Daniela Acuña.
Así, afirmó que de concretarse la proyección de alza de precios de la FAO, se encarecerá el costo de los cultivos, aunque los alimentos no subirán de inmediato y en la misma proporción, ya que el efecto se debería dar en la próxima producción.
“Las hortalizas y cultivos de otoño invierno debieran ser los primeros en experimentar alzas de costos, luego los rubros de primavera-verano”, indicó Acuña.
Precisó que, en las distintas cadenas de suministro de alimentos, los cambios en costos y/o precios no se transmiten en igual magnitud ni con la misma velocidad.
“Son más rápidos los cambios en productos frescos, como hortalizas, frutas y huevos, que se distribuyen en ferias libres y en el canal tradicional (almacenes y verdulerías) y más lentos en las cadenas de supermercados. También, en general, son más lentos y de menor magnitud los cambios en los precios de alimentos producidos por la industria alimentaria”, señaló.
La mirada desde el mundo de la fruta
Desde Frutas de Chile explicaron que son varios factores los que presionan al alza del insumo, desde el suministro del gas natural afectado por el conflicto en Medio Oriente a las disrupciones de la cadena logística global.
“Considerando estos elementos, nuestro escenario base es que durante el año los fertilizantes podrían registrar incrementos de hasta un 25%, lo que refleja una presión relevante para la cadena productiva”, precisó el presidente del gremio, Iván Marambio.
El dirigente enfatizó que se observa una presión generalizada sobre los costos productivos del sector. “Sin embargo, es importante ser prudentes respecto de eventuales traspasos a precios finales, ya que estos dependen de múltiples variables, como las condiciones de mercado, la demanda y la dinámica de cada destino”, dijo y destacó que el enfoque es monitorear la evolución de los costos y como la industria se adapta.
Empresas confiaban en la estabilidad de precios previo al conflicto en Irán
Previo a la guerra en Medio Oriente, el mundo privado había reducido sus perspectivas acerca de la inflación y estimaba que alcanzaría la meta del Banco Central de 3% este año. Así lo revelaron los resultados de la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios del trimestre móvil diciembre 2025 y enero-febrero 2026 del ente rector, ya que la mediana de las proyecciones de los precios internos de las empresas a 12 meses se ajustó a la baja a 3%.
Esto es una mejora respecto al anterior sondeo, cuando se estimaba un 4%. No obstante, en 24 meses se mantuvo en la misma cifra del 3%.
Estos datos se obtuvieron antes del inicio de la Guerra en Medio Oriente y su impacto en el precio del petróleo.
“La evolución de los factores de las empresas muestra un escenario en que los precios de venta se mantienen sin variaciones en los últimos meses, en torno a la zona de neutralidad. La percepción de aumento de costos se sigue desacelerando”, indicó la encuesta.
A su vez, los niveles de venta se redujeron levemente, mientras que los márgenes de ganancia se mantuvieron frente al trimestre móvil anterior.
Respecto a la influencia de distintos factores sobre los precios de venta de los bienes y servicios ofrecidos por las empresas, la encuesta sugirió una presión a la baja en los valores.
Mientras que el tipo de cambio nuevamente redujo su influencia sobre los precios de venta, ubicándose bajo el nivel neutral.
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