Ipsos: alza de los combustibles borró el repunte de la confianza de los consumidores

El desánimo se constató en diversas dimensiones medidas, incluida la relativa a las expectativas, que perdió 18 escalones. El mundo acusó el mismo golpe.

Una brusca caída de 7,5 puntos acusó el Índice de Confianza del Consumidor (CCI, por su sigla en inglés) de Ipsos durante este mes respecto a lo ocurrido en marzo para retroceder hasta los 41,3 puntos.

De hecho, se trató del segundo descenso más pronunciado entre las 30 economías que considera la medición, según hizo ver el reporte de la empresa en Chile. Dado este desempeño, cayó siete puestos en la clasificación de naciones hasta el puesto 24.

Incluso el CCI local ahora está 1,8 puntos por debajo de su lectura de la misma época del año pasado.

El country manager de Ipsos Chile, Nicolás Fritis, reparó en que hubo un encadenamiento de hechos que derrumbaron el ánimo mientras se realizaba el sondeo entre el 20 de marzo y el 3 de abril. A la guerra entre Estados Unidos e Irán y la consecuente alza del petróleo debido al conflicto que se venía arrastrando desde fines de febrero, se sumó la decisión del gobierno de realizar cambios en el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco), lo que trajo consigo el mayor aumento de las gasolinas en casi 50 años en el país.

“El bajo nivel de confianza que refleja este resultado no es novedad en el país, ya que solo hay que remontarse a septiembre de 2024, hace un año y medio atrás, para encontrar un puntaje más bajo. Más llamativo es lo brusco de la caída en la moral de los consumidores”, dijo el ejecutivo.

Para poner en perspectiva su mirada, Fritis precisó que la disminución mensual de esta magnitud más reciente en el índice de Chile fue hace cinco años, cuando la cuarentena nacional por pandemia en abril de 2021 llevó a una baja de 9,1 puntos en el índice.

“Esto nos revela lo frágil que puede ser nuestra economía frente a las disrupciones geopolíticas externas y lo sensible que es el precio de los combustibles para los consumidores de Chile”, afirmó.

Aquí recordó el recientemente publicado Informe de movilidad de Ipsos, que corroboró que el auto es el medio de transporte preferido de las personas en el país.

Al analizar el detalle de los resultados de esta edición del índice, advirtió “el amplio y profundo alcance que tiene un alza tan grande en los combustibles para la economía de los hogares chilenos”.

Decidor, tres de los cuatro subíndices de Chile registraron bajas muy significativas, entre ocho y 10 puntos, mientras que en el de Trabajo fue más leve y solo descendió 1,9 puntos.

Fritis indicó que el porcentaje de encuestados de Chile que está más cómodo al realizar compras para el hogar retrocedió 10 puntos porcentuales hasta 34%. Senda caída registró también la capacidad de ahorro e inversión para el futuro.

Y, tal como mencionaron en la anterior edición, cuando la confianza se sostiene en expectativas de un futuro incierto, el golpe de realidad puede ser duro: 18 puntos porcentuales disminuyeron las expectativas de una economía local más fuerte para los próximos seis meses, al pasar de 56% a 38%.

20 bajas significativas

La escalada del conflicto en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz también golpeó en la confianza de los consumidores del mundo. Entre las 30 economías medidas, 20 países mostraron descensos significativos, mientras que ninguno exhibió un aumento notable.

El Índice Global de Confianza del Consumidor de Ipsos bajó 2,7 puntos este mes y se situó en 46,7. Esta es su segunda mayor caída hasta la fecha, solo por detrás de abril de 2020, la primera lectura tras el inicio de la pandemia. Ahora está un punto por debajo del nivel de la misma época de 2025.