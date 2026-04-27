Número dos de la Dipres y polémica por oficio sobre recortes en el Presupuesto: "Nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación escolar. El término debió ser reformular”

Llodrá (a la izquierda) participó en un seminario sobre modernización del Estado hoy en la Universidad Católica. Crédito: CEP.

“La Dipres no es muy buena comunicadora, no está dentro de sus funciones”, reconoció el subdirector de Racionalización y Función Pública de ese organismo, José Ignacio Llodrá.

Fue el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Ignacio Llodrá, quien debió salir a dar explicaciones respecto a la polémica generada por eloficio circular de esa repartición que solicitaba “descontinuar” varios programas de cara al Presupuesto 2027, entre ellos el de alimentación escolar, en el marco de la revisión de los programas estatales mal evaluados.

Llodrá abordó el tema en el marco de un seminario conjunto del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, el Centro de Políticas Públicas (CEP) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) sobre modernización del Estado, donde tomó la palabra por “una polémica que quiero aclarar por un oficio” de la entidad que integra, reconociendo que “la Dipres no es muy buena comunicadora, no está dentro de sus funciones”.

Sobre esa circular, sostuvo que “este año se adelantó el proceso presupuestario para tener más tiempo en los servicios y siempre, como se evalúan programas, se entrega una recomendación, pero en la misma circular se establecía, y de alguna manera, quizás la palabra descontinuar es más bien reformular”.

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Explicó que “la circular no se decía que la política pública que había detrás del programa era la que había que descontinuar, sino que esta herramienta o la forma en que se ejecuta esta política pública tiene un problema y debiera quizás descontinuarla y hacer esta política pública de otra manera”.

El economista reforzó que “nadie dice que hay que eliminarse el programa de alimentación, sino que esto debiera hacerse mediante otro tipo de programa, pero llegar al mismo objetivo, esa es un poco la idea. De alguna manera reformular, pero es una etapa inicial”.

El subdirector detalló “que esto se hace todos los años en el proceso presupuestario y este año, como en una innovación, se adelantó un poco. La idea es que nosotros no podemos ser los únicos que estamos todo el rato recordando que hay programas que necesitan ser rediseñados o mejorados”.

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Precisó que “no estamos diciendo que se elimine esa función, sino que simplemente se traten de arreglar este tipo de cosas, sino que debieran ser los propios servicios los que se adelantan a eso y digan: cómo yo gasto mejor mis recursos. Si al final debiera ser el ministro o subsecretario el que debiera preocuparse dónde y qué cosa es mejor hacer”.