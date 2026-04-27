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Número dos de la Dipres y polémica por oficio sobre recortes en el Presupuesto: "Nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación escolar. El término debió ser reformular”

“La Dipres no es muy buena comunicadora, no está dentro de sus funciones”, reconoció el subdirector de Racionalización y Función Pública de ese organismo, José Ignacio Llodrá.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Lunes 27 de abril de 2026 a las 15:23 hrs.

gobierno Dipres Ministro de Hacienda Rodolfo Carrasco
<p>Llodrá (a la izquierda) participó en un seminario sobre modernización del Estado hoy en la Universidad Católica. Crédito: CEP.</p>

Llodrá (a la izquierda) participó en un seminario sobre modernización del Estado hoy en la Universidad Católica. Crédito: CEP.

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