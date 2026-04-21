Velasco destaca necesidad de un debate sobre crecimiento que ponga foco en productividad e innovación
El exministro de Hacienda y decano de la School of Public Policy de la London School of Economics comparó la situación con el caso de México y apuntó a la baja de impuestos.
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Una invitación a un renovado debate sobre el crecimiento económico y los factores que lo determinan hizo el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, al presentar el libro The London Consensus: Economic Principles for the 21st Century, del cual es coautor.
En el marco de una actividad en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el economista hizo este lunes una revisión del Consenso de Washington acuñado por John Williamson en 1989.
A 35 años de ese decálogo, destacó que el nuevo texto actualiza las medidas impulsadas en los años ‘80 y evalúa la economía mundial desde una perspectiva distinta, entendiendo que hoy está afectada por variables que antes no estaban en la palestra, como el cambio climático y la equidad de género.
Velasco destacó cinco principios básicos, entre los cuales mencionó la importancia de la expansión del Producto Interno Bruto (PIB). A diferencia del concepto de crecimiento al que se refiere Williamson en el Consenso de Washington –que apunta exclusivamente al aumento de exportaciones–, dicha variable en este libro es comprendido con un enfoque más moderno y se relaciona con conceptos como la productividad y la innovación, dijo Velasco.
Estas nuevas aristas son lo que hace que el concepto de expansión del PIB se vuelva cada vez más complejo. Ahora ya no se trata de eficiencia estática, “es mucho más difícil echar a andar el crecimiento que sencillamente liberar los precios”, como se hacía antes, señaló.
Aunque el Consenso de Washington sí logró controlar la hiperinflación en algunos casos, el marco elaborado por Williamson recibió críticas por aumentar la desigualdad y no fomentar un crecimiento económico sostenible.
En América Latina, esto se puede evidenciar en México, país que siguió las directrices del consenso del economista británico, y desde entonces ha tenido un crecimiento bajo, con 0,8% anual en 2025.
“En Chile nuestro debate sobre el crecimiento se beneficiaría de un poco más de complejidad, que no nos pase lo de México, que bajemos los impuestos y después no pase nada”, indicó Velasco.
Los otros aspectos
Otro de los principios revisados en The London Consensus se relaciona con que, actualmente, los Estados se han convertido en aseguradores de última instancia. Frente a la crisis de 2008, el economista destacó las medidas tomadas por el Banco Central, institución que intervino ciertas áreas para evitar que los mercados financieros se trabaran. Para que eso ocurra, el Estado debe poder endeudarse, “tiene que tener espacio fiscal y para eso tiene que repagar en momentos buenos (...) la política tiene que ser fuerte”, explicó.
Por otra parte, Velasco fue crítico con las medidas para impulsar el desarrollo y competitividad de la industria nacional, “hemos hecho política industrial, pero bien poco, no solamente porque sea cara sino porque en Chile ha sido difícil instalar un debate fructífero al respecto” y destacó que la prioridad para el país debería ser una reforma política.
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