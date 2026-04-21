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Velasco destaca necesidad de un debate sobre crecimiento que ponga foco en productividad e innovación

El exministro de Hacienda y decano de la School of Public Policy de la London School of Economics comparó la situación con el caso de México y apuntó a la baja de impuestos.

Por: Fernanda Arancibia

Publicado: Martes 21 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Macroeconomía crecimiento productividad
<p>Andrés Velasco, exministro de Hacienda, durante la presentación de The London Consensus en la FEN.</p>

Andrés Velasco, exministro de Hacienda, durante la presentación de The London Consensus en la FEN.

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