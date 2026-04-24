Alcaldes y diputados opositores se articulan tras el rechazo a la exención del pago de contribuciones: advierten crisis en mayoría de municipios

Los jefes municipales argumentan que en el rango de los mayores de 65 años sólo el 5% de mayores recursos paga este impuesto.

Tras una reunión con diputados jefes de bancadas de oposición, en el contexto de la articulación del sector para enfrentar el proyecto de reactivación económica, un grupo de alcaldes progresistas expresó su preocupación por los efectos de la medida, incorporada al proyecto de reactivación económica, que apunta a eximir del pago de contribuciones por la primera vivienda, a los propietarios mayores de 65 años. Aseguran que, de concretarse, la medida profundizaría la crisis que atraviesan la mayoría de los municipios.

Tras el encuentro, que ocurrió mucho antes de que este mismo viernes el Presidente Kast se abriera a la propuesta de los libertarios de eliminar totalmente el pago de contribuciones, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, enfatizó que esta articulación tiene su origen en la preocupación compartida con los parlamentarios respecto a esta “reforma tributaria encubierta” que se tramita en la Cámara Baja.

Pasando al punto que más interesa a los municipios, Delfino planteó que quizás nadie podría en contra de la propuesta de liberar del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, pero aclaró que la principal objeción de los municipios es que “hoy día ya existen mecanismos de exención del pago de contribuciones a las personan que ganan o tienen una remuneración menor a $ 2 millones y/o tienen una propiedad avaluada en menos de $ 200 millones”.

Vodanovic: “No recuerdo una política pública más regresiva”

Por lo tanto, añadió la alcaldesa de Quinta Normal, la propuesta del gobierno afecta a las comunas de menores recursos, por lo que enfatizó que “estamos completamente en contra de esta iniciativa legislativa” y que esperan que los parlamentarios también los apoyen en esta postura.

Mientras que el, aseguró que este tipo deY enfatizó que no sólo los municipios progresistas resultarán afectados de aprobarse estas propuestas.

Sobre el tema también profundizó el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien advirtió que “no recuerdo una política pública más regresiva, desde el retorno a la democracia, que lo que se está proponiendo, que es la eliminación total del pago de contribuciones para todas las personas mayores de 65 años”.

Y detalló que actualmente sólo paga contribuciones, en este rango de personas mayores de 65, el 5% con mayores recursos de la población y que “todo el resto de la población tiene una exención total o parcial del pago de contribuciones”.

La cita se realizó con los diputados Raúl Leiva (PS), Emilia Schneider (FA), Raúl Soto (PPD) y Boris Barrera (PC). El primero valoró que “los alcaldes y alcaldesas nos planteen la necesidad de modificar o de rechazar, mejor dicho, todo lo que hace relación con las contribuciones y con lo regresivo de esta reforma”.